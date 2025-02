Vietri che Vogliamo: Fondo di garanzia per locazioni lunghe a canone concordato Questa la proposta di emendamento al bilancio presentata dal gruppo consiliare

Un fondo di garanzia per favorire le locazioni ad uso abitativo: questa la proposta di emendamento al bilancio presentata dal gruppo consiliare "Vietri che Vogliamo". "Anche se dai banchi dell'opposizione, abbiamo intenzione di attuare, per quanto possibile, il programma elettorale che abbiamo presentato ai cittadini alle scorse elezioni amministrative - dichiara Alessio Serretiello, capogruppo di Vietri che Vogliamo-. L'incremento dei flussi turistici, ed il conseguente aumento delle strutture ricettive, ha generato una penuria di abitazioni disponibili per locazioni di lunga durata, con la conseguenza che molti cittadini lasciano il paese per andare a vivere nei Comuni vicinori".

La proposta prevede l'istituzione di un fondo di € 30.000 annui con il quale il Comune garantirebbe i locatori da eventuali insolvenze degli affittuari, in modo da incentivare le locazioni a canone concordato. "Il vantaggio delle locazioni brevi è anche nella maggiore garanzia sul pagamento. Porre il Comune in posizione di "Garante" tra locatore e locatario può diventare un importante incentivo a porre nuovi alloggi sul mercato delle locazioni a lungo termine".

"Con l'istituzione di questo fondo di rotazione, che si autoalimenta in quanto eventuali somme versate dal Comune a garanzia saranno comunque da recuperare presso i locatari insolventi - conclude Serretiello-, avremmo la possibilità di garantire il fitto su 15/20 immobili l'anno, quindi 15/20 famiglie che potrebbero restare a vivere a Vietri piuttosto che emigrare altrove".