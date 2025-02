Salvitelle, è scontro sulla realizzazione delle opere pubbliche Il consigliere Perretta sottolinea diverse criticità

Decreto ingiuntivo da 400mila euro al Comune di Salvitelle. A presentarlo una ditta di Palomonte. "I lavori non sono stati ultimati con la messa in atto delle migliorie in sede di gara e con il reale completamento dell’opera del tratto stradale che dall’ex 407 deve raggiungere la SS94 per avere le caratteristiche della strada provinciale, secondo le prime indicazioni della Provincia ed accordo di programma con l’Ente Capofila e il Comune di Buccino": a dirlo il consigliere comunale Francesco Perretta.

"Il progetto originario che porta la firma dell’ex assessore alla Provincia Franco Alfieri, aveva come responsabile del procedimento Michele Lizio, attuale dirigente alla Viabilità presso Palazzo Sant’Agostino. In piena campagna elettorale mentre l’ingegnere Lizio e il sindaco di Salvitelle, con il beneplacito del direttore del lavori sottoscriveva il verbale di consegna anticipata della strada, alla cerimonia partecipavano i componenti della lista del sindaco uscente che sarà riconfermata alle ultime elezioni con il presidente della Comunità Montana Caggiano e il consigliere regionale Luca Cascone", ricorda Perretta.

La vicenda è stata portata in Procura, all'Anas e alla Corte dei conti attraverso un esposto relativo alla nomina della direzione dei lavori e alla successiva aggiudicazione. "Sull'opera - ricorda Perretta - si sono alternati ben sei responsabili unici del procedimento".