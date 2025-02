Presidio di lotta per la sanità pubblica davanti all'Asl di Nocera Inferiore "La saluto solo per chi può permetterselo è uno scandalo che deve finire"

Il 18 Febbraio 2025, davanti alla ASL di Nocera Inferiore, ancora una volta la USB, insieme alla USB PENSIONATI, ha sostenuto un presidio di lotta per la Sanità pubblica.

A.Ba.Co. - Associazione di Base CONSUMATORI - insieme a FUTURAMA, Associazione che ha per simbolo un girasole, hanno organizzato la protesta in continuità con la vertenza che vede come controparte sia il Governo Regionale che quello Nazionale. Le rivendicazioni hanno come obiettivo il miglioramento dei servizi della Sanità pubblica, in particolare la soluzione ai problemi delle "liste di attesa" per esami e visite. Un paradosso che, però, la USB PENSIONATI mette in evidenza è che pagando, sia gli esami che le visite, hanno tempi limitatissimi di attesa, mentre se rientranti nel SSN essi hanno tempi biblici.

"La salute solo a chi economicamente se la può permettere è uno scandalo che deve finire. Che succede? Siamo in lotta per vedere finalmente una Sanità Pubblica che abbia come primo obiettivo l'Universalità ed il rilancio, perché paghiamo le tasse. Vogliamo una Sanità Pubblica che riporti al ruolo di coadiutore del SSN i privati in convenzione, se ne hanno le caratteristiche e la forza per restare nel SISTEMA PUBBLICO, con norme che mettano in sicurezza la nostra SALUTE sempre più vessata da affaristi che cercano di accaparrarsi ogni bene o Servizio Pubblico fondamentale per la VITA DEI CITTADINI, plasmandolo a propria immagine e somiglianza e cercando di ricavarne il maggior profitto possibile. Questo periodo che stiamo vivendo, in cui l'essere poveri diventa una colpa, nel mentre viene privilegiato chi ha già per sé per le generazioni a venire, è uno dei periodi più bui della nostra Nazione, invidiata da sempre per l'universalità del proprio Servizio Sanitario Nazionale che una politica cieca e senza limiti morali vuole distruggere.

Non sarà facile, ma dovranno piegarsi alla volontà popolare", a dirlo Vincenzo Bottiglieri coordinamento Usb Pensionati Salerno.