Atrani: appuntamento con la Fiera del Libro e dell’Editoria "Amalfi Coast" "un volano per la diffusione della cultura e soprattutto per un fecondo scambio interculturale"

Si terrà ad Atrani, nei giorni 31 maggio e 1 giugno 2025, la Fiera del Libro e dell’Editoria “Amalfi Coast” - Atrani.

La Fiera, fortemente voluta dall’amministrazione comunale di Atrani retta dal sindaco Michele Siravo, vuole essere un volano per la diffusione della cultura e soprattutto per un fecondo scambio interculturale, grazie alla presenza di numerose case editrici provenienti da tutte le regioni d’Italia.

“Siamo lieti di ospitare un evento così significativo, che cresce di anno in anno” dichiara il Sindaco Michele Siravo. “La Fiera del Libro e dell’Editoria rappresenta per il nostro borgo un’imperdibile occasione per valorizzare e promuovere la bellezza e l’identità culturale del territorio attraverso la magia della lettura e la presenza di numerosi ed importanti ospiti del panorama letterario italiano.

Siamo convinti che l’evento potrà contribuire alla crescita ed allo sviluppo di tutta la comunità: scommettere sulla cultura vuol dire avere a cuore il progresso sociale ed economico dei nostri luoghi e puntare ad un turismo più sostenibile, che rispetti e promuova la grande bellezza della Costa d’Amalfi costruendo comunità dinamiche ed attente alla tutela dell’immenso patrimonio naturale e culturale che ci circonda.”

Gli fa eco la consigliera delegata alla Cultura del Comune di Atrani, Lucia Ferrigno, che ha fortemente voluto l’evento per dare un segnale importante: la cultura è parte integrante di una storia, come quella di Atrani, da sempre attenta al confronto ed allo scambio interculturale:

“L’iniziativa nasce da un incontro con il giornalista Antonio Di Giovanni, con il quale ho avuto il piacere di condividere il profondo interesse per la Cultura, nonché dal mio mai sopito desiderio di conferire slancio alla lettura, ormai, per i più, solo una lontana e desueta isola utopica.

Si legge sempre meno e ci si accontenta di poche e superficiali informazioni tratte frettolosamente dai social e spesso devianti e fasulle. Si è perso il senso della meraviglia e dello stupore, si è ridotto altresì il potere dell’immaginazione e non si è più in grado di volare sulle ali della fantasia o di perdersi nelle atmosfere del sogno, del metafisico e del surreale per trarne eventuale sostegno nei momenti bui dell’esistenza o per riceverne diletto o liberarsi dallo stress della quotidianità. Triste, per non dire tragico, il ridursi della riflessione, l'affievolirsi del bisogno del confronto e delle interrelazioni umane e sociali. Sempre più limitata la volontà di conoscere a fondo se stessi e gli altri o avvalersi dei vantaggiosi “exempla” della storia e della letteratura quali fonti inesauribili di insegnamenti di vita.

La scelta di Atrani, quale “topos” ideale per la messa in atto di questo progetto, ha origine dall’anelito di voler fare di questo piccolo e splendido borgo della Costa d’Amalfi un consapevole punto di rinascita e di promozione interculturale, sì da stimolare soprattutto nei giovani la passione per la lettura alla luce di una variegata scelta di opere di autori e di case editrici di valenza nazionale.”

La direzione artistica della Fiera è affidata ad Antonio Di Giovanni, giornalista, in collaborazione con l’agenzia “Sensi Comunicazione” di Domenico Aleotti.