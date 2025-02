Cava: telepass per pagare i parcheggi si, frazionamento dalla prima ora no La denuncia dell'Associazione Prima Cava

”Qualche giorno fa leggevo i giornali e vedevo come a Cava de’ Tirreni per parcheggiare sulle strisce blu si potrà utilizzare il Telepass” così dichiara Mirko Giordani, presidente dell’associazione Prima Cava. “Siccome non siamo dei luddisti, apprezziamo comunque lo sforzo tecnologico nei pagamenti. Eppure rimane questo il problema: semplificare il pagamento, ma il refrain è che il cittadino basta che paghi e faccia silenzio, anche se rimane parcheggiato per soli dieci minuti si trova costretto a pagare l’ora intera, con il contentino di pagarla comodamente con il Telepass” continua Giordani.

“Dietro l’innovazione nei pagamenti, si nasconde però sempre la natura di gabelliere implacabile del Comune di Cava de’ Tirreni: avete fatto 30 con il Telepass, fate 31 e date la possibilità ai cavesi di utilizzare le strisce blu con il frazionamento sin dalla prima ora. Alla libertà legittima dei cavesi di poter pagare anche con il Telepass, unite anche la sacrosanta libertà delle persone di pagare un servizio per il tempo di effettivo utilizzo. Il Comune in questo momento ha già tante magagne: non ci vorrete raccontare anche che pagare gabelle ingiuste con la tecnologia sia bello e anche smart.” conclude Giordani.