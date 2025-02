Al via allo storico Carnevale di Palomonte 2025: omaggio al cinema Flash mob, costumi e carri allegorici. E l’area food celebra il cavatiello palomontese

“L’arte teatrale nello storico carnevale palomontese per raccontare le emozioni e i sani valori attraverso la rievocazione delle scene dei film più belli del cinema”. Racconta così, la scelta del tema “Sotto i riflettori per un Carnevale da oscar”, l’attore del cinema italiano e volto noto della tv Simone Gentile, l’evento dello storico carnevale palomontese che si svolgerà nei giorni 2 marzo a partire dalle ore 11 in località Bivio, il 4 marzo a partire dalle ore 13.30 in località Perrazze e l’8 marzo a partire dalle ore 13.30 in località Valle, nel comune di Palomonte, nel salernitano. L’evento, coordinato dalla Pro Loco di Palomonte, con il patrocinio morale del Comune di Palomonte, da oltre 40 anni è organizzato da tutte le famiglie del paese che, a proprie spese e grazie al lavoro delle maestranze, artigiani e sarte locali, realizzano imponenti carri allegorici che sfilano insieme a centinaia di persone vestite in maschera e con abiti sartoriali, per le vie del paese tra flash mob e divertimento musicale. Il tutto, accompagnato dall’area food che, per l’edizione 2025, vedrà la somministrazione al pubblico dell’antico piatto palomontese del cavatiello di Ze’Nunziata. Tra i film cinematografici scelti per il carnevale, Palomonte omaggerà Cleopatra, il Gladiatore, Toy Story, La Bella e la Bestia, Super Mario, Inside Out e tanti altri famosi film –“Sono orgoglioso di coordinarne la regia- spiega Gentile-cinema e teatro- aggiunge l’attore originario proprio di Palomonte dove vive- insegnano la bellezza, soprattutto ai più giovani che trasformeranno i carri allegorici in veri e propri set dove gli spezzoni dei film prenderanno vita grazie ai flash mob”. Premio speciale inoltre, agli studenti che parteciperanno al concorso "Carnevale d'Artista' coordinato da Antonino Risi della Pro Loco Palomonte e riservato alle scuole. Divertimento ma anche esaltazione delle eccellenze enogastronomiche palomontesi, come spiega l’assessore all’agricoltura e all’ambiente del Comune di Palomonte, Salvatore Giordano- “La valorizzazione del territorio palomontese e del suo patrimonio rientra nell'ambito delle attività di promozione e tutela dell'ambiente delle tipicità che sta mettendo in campo il Comune di Palomonte e tra queste- spiega l'assessore- rientra proprio il cavatiello palomontese che vede l'impiego di farina di grano raccolto nei nostri campi, olio extravergine di oliva e pomodoro prodotti nei nostri terreni. Un piatto antico che racconta identità ma anche di tutela delle nostre tradizioni e del territorio".