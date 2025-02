Emergenza sicurezza a Sarno, Franco Annunziata chiede interventi immediati "Bisogna arginare il fenomeno"

A Sarno cresce l’allarme sicurezza dopo due gravi episodi che hanno scosso la comunità: una rapina in pieno giorno all’ufficio postale in pieno centro e un furto notturno in una gioielleria. La situazione preoccupa cittadini e commercianti, mentre l’ex consigliere comunale e provinciale Franco Annunziata lancia un appello all'amministrazione comunale.



"La criminalità sta prendendo il sopravvento - dichiara Annunziata - e l’amministrazione comunale sembra ignorare il problema. Non possiamo accettare che Sarno diventi terra di nessuno. Servono interventi concreti per garantire sicurezza ai cittadini e ai commercianti".



Annunziata chiede un potenziamento della videosorveglianza e un maggiore coordinamento tra le forze dell’ordine. "Chiedo al sindaco e alla giunta di prendere sul serio questa emergenza e chiedere subito un tavolo tecnico con Prefettura e forze dell’ordine. Non bastano le parole, servono azioni immediate. È inaccettabile che si continui a minimizzare una questione tanto delicata. La sicurezza dei cittadini deve essere una priorità assoluta. Sarno merita di sentirsi sicura".