Pagani: intervento per nuova grigia raccolta acque in via Perone Si terranno i prossimi 27 e 28 febbraio

Si terranno i prossimi 27 e 28 febbraio gli interventi di manutenzione straordinaria della griglia acque meteoriche del sottopasso via Perone a Pagani. Gli interventi di manutenzione consistono nella totale rimozione della griglia di ferro esistente e l’installazione di nuove griglie atte alla raccolta dell’acqua piovana. Un intervento ritenuto necessario dall’amministrazione del sindaco De Prisco, attraverso il lavoro dell’ufficio tecnico del Comune di Pagani, per assicurare una buona percorribilità sulla strada, essendo la griglia vetusta e usurata dal transito di mezzi anche pesanti sulla strada. Dunque l’intervento dissiperà finalmente i disagi per gli avventori alla guida e per i residenti nelle zone limitrofe, che lamentano da anni il fastidioso e continuo rumore al passaggio dei veicoli, oltre che a contribuire al miglioramento degli aspetti connessi al dissesto idrogeologico.

Per l’esecuzione dei lavori la strada sarà totalmente chiusa al traffico, come da ordinanza del Comando di Polizia Municipale n. 15 del 24/02/2025, da giovedì 27 febbraio 2025, dalle ore 08.00 a venerdì 28 febbraio 2025 alle ore 19.00.

Indicazioni per il percorso alternativo:

Per raggiungere via Carlo Tramontano da via Tramontana > via Perone > Via Abate Natalino Terraciano > Viale Kennedy > Via Ugo Foscolo > via Sorvello > Via Carlo Tramontano

Per raggiungere via Tramontana da via Carlo Tramontano > via Sorvello > via Ugo Foscolo > via Sorvello > viale Kennedy > via Abate Natalino Terraciano > via Perone > via Tramontana