Ai nastri di partenza il Carnevale Sangiorgese: allegria, creatività, tradizione Il programma della tre giorni prevede la sfilata dei sei carri allegorici

A Castel San Giorgio è tutto pronto per il Gran Carnevale 2025, un mix di allegria, creatività, tradizione e divertimento. «È la festa della spensieratezza e dell'allegria, dei travestimenti e delle maschere, della sana voglia di divertirsi. È una festa che per i bambini rappresenta puro divertimento e che, diciamolo, rallegra anche gli adulti.

Attraverso la realizzazione dei carri allegorici, le nostre associazioni, ancora una volta, si contraddistinguono per la propria laboriosità e voglia di fare, manifestando il proprio attaccamento al territorio e la propria creatività.Insieme all'assessore Antonia Alfano e a tutta la nostra amministrazione, sosteniamo queste nostre associazioni capaci di allestire un evento che da sempre caratterizza la nostra comunità.

Un ringraziamento al comandante della polizia locale, il maggiore Giuseppe Contaldi, e a tutto il suo comando per l'organizzazione dei cortei ed il controllo della viabilità.Anche quest'anno avremo un Carnevale strepitoso, ricco di divertimento e che richiamerà nel nostro comune tante persone anche dai centri vicini.

Ma il nostro Carnevale, anche quest’anno vuole avere un occhio di riguardo per l’Ambiente. Per questo voglio rivolgere un invito a tutti, grandi e piccoli, a non utilizzare bombolette spray nè coriandoli e stelle di plastica. Divertiamoci ma in sicurezza e senza inquinare» - ha dichiarato il sindaco di Castel San Giorgio Paola Lanzara.

Il programma della tre giorni prevede la sfilata dei sei carri allegorici che attraverseranno le principali vie cittadine. Grande attesa per scoprire le nuove creazioni realizzate.

A sfilare i carri :

-”Super Mario” realizzato dall'Associazione San Michele Arcangelo;

-“I Supereroi dei fumetti” dell' Associazione Santa Barbara;

-“A città e Pullicinell” dell' Associazione Sant’Antonio;

-“Scooby Doo” dell'Associazione C.C. Maria Ss. Di Costantinopoli;

-“Partenope”dell'Associazione La Mitica 500;

-“I Pavoni” realizzato dall'Associazione Santa Croce.

Si parte sabato 1° marzo alle ore 15.00.

I carri sfileranno lungo Via Dante Alighieri, Via Biagio Alfano, Via Garibaldi, Via Francesco Alfano (Mite Grafica), Via Dott. Pietro Fimiani.

Domenica 2 marzo raduno di tutti i carri presso il Centro Comunità Aiello – Campomanfoli alle ore 14.00 e inizio sfilata alle ore 15.00 lungo Via Valesana; Via degli Iuliani; Via E. Lanzara; Via T.B. Lombardi con scioglimento del corteo all’altezza del Bar Moreno.

Grande chiusura martedì 4 marzocon raduno di tutti i carri su Via Cav. Vincenzo D’Auria alle ore 14.00. Sfilata inizio ore 15.00 su Via Cav. Vincenzo D’Auria , via Carmine Napolitani, Via Luigi Guerrasio, Via Antonino Rescigno, P.zza Amabile, Via De Caro, Via T.B. Lombardi, Via Aniello Capuano, Trav. SP22 (adiacente P.zza Nassirya), Via Della Monica e Via Mercato con scioglimento del corteo all’altezza del Conad.