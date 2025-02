Strade impraticabili a Sarno: l’allarme del consigliere comunale Enrico Sirica "A rischio la sicurezza dei cittadini"

Continuano i disagi per i cittadini di Sarno a causa dei lavori sui sottoservizi, spesso lasciati incompleti e con le strade in condizioni impraticabili. Il consigliere comunale di Sarno e coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia, Enrico Sirica, interviene per sollecitare maggiore attenzione e controllo da parte degli enti preposti.



"Non è accettabile che dopo l'esecuzione dei lavori le strade vengano lasciate in uno stato che mette a rischio la sicurezza dei cittadini. Via San Marino, come tante altre zone della nostra città, sembra diventata una vera e propria gimcana, con tratti dissestati e pericolosi", dichiara Sirica.



Il consigliere sottolinea la necessità di una supervisione più rigorosa: "Chiediamo a chi di dovere di seguire attentamente lo svolgimento e la chiusura dei cantieri, assicurandosi che le aree interessate vengano ripristinate in modo ordinato, sicuro e praticabile per i residenti. È una questione di buon senso e di rispetto per la nostra comunità."



Fratelli d'Italia Sarno continuerà a monitorare la situazione e a segnalare eventuali criticità, affinché i lavori pubblici non si traducano in ulteriori disagi per i cittadini.