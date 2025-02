Comune di Cava de' Tirreni, i sindacati: "Si faccia chiarezza" "A tutela dell'immagine dell'Ente e della professionalità dei dipendenti"

La FP CGIL Salerno esprime forte preoccupazione per le recenti dinamiche amministrative e gestionali che interessano il Comune di Cava de' Tirreni.

"Tali evoluzioni, unite alle criticità preesistenti, tra cui la cronica carenza di personale e il conseguente sovraccarico di lavoro su tutti gli uffici, stanno alimentando un clima di crescente instabilità e incertezza", dichiarano il segretario della Fp Cgil Antonio Capezzuto e il segretario provinciale FF. LL. Alfonso Rianna che continuano: "In questo contesto, caratterizzato da tensioni e insicurezze, i dipendenti continuano a subire un impatto negativo sul loro benessere psicofisico, nonostante l’abnegazione, l’impegno e la dedizione che

quotidianamente mettono nel proprio lavoro. La situazione attuale, infatti, compromette la serenità necessaria per l’efficace svolgimento delle mansioni quotidiane e finisce per minare la motivazione del personale. A peggiorare ulteriormente il quadro, vi è il rischio che il clima di tensione alimenti un pregiudizio ormai radicato nei confronti dei dipendenti comunali, danneggiando così la fiducia dei

cittadini nelle istituzioni locali. Un simile scenario non solo minaccia l’immagine dei lavoratori, ma incide

negativamente sulla qualità dei servizi offerti alla collettività.

Particolare attenzione merita la situazione di precarietà che coinvolge i lavoratori part-time. Molti di loro, infatti, attendono da anni la trasformazione del proprio contratto da part-time a full-time. Questa condizione non solo rappresenta una discriminazione palese, ma alimenta un forte senso di insoddisfazione e frustrazione, acutizzando il disagio psicologico dei dipendenti.

La FP CGIL, in linea con i propri principi fondanti, pone al centro della propria azione sindacale i valori della trasparenza e della legalità. Questi principi sono il faro che guida la nostra politica sindacale, in quanto riteniamo che la gestione pubblica debba essere sempre improntata alla massima chiarezza e rispetto delle normative. La trasparenza non è solo un valore etico, ma una necessità per garantire una pubblica amministrazione che risponda realmente agli interessi della collettività. La legalità, poi, deve essere la base di ogni azione, in modo che ogni processo amministrativo sia condotto nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutti. La FP CGIL chiede che l’amministrazione comunale ripristini una gestione trasparente e rispettosa della legge, assicurando che tutte le pratiche e le scelte siano chiare e

giustificate, affinché non si perda la fiducia dei cittadini e si possano garantire servizi pubblici di qualità. Confidiamo nell’operato della Procura, che da settimane sta indagando sulla vicenda, e riteniamo fondamentale che si faccia piena luce sui fatti nel più breve tempo possibile. È imprescindibile, infatti,

ripristinare un clima di serenità all’interno dell’Ente, una condizione indispensabile per garantire

l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa. Per la FP CGIL, il benessere psicofisico dei lavoratori rimane una priorità assoluta. È essenziale che si garantisca un ambiente di lavoro sereno e produttivo, tutelando al contempo i diritti e la dignità di tutte

le maestranze".