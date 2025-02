Stipendi in ritardo e problemi di sicurezza alla San Valentino Servizi La Fiadel Salerno Sud denuncia il caso in Prefettura

La Fiadel Salerno Sud si vede costretta a rivolgersi alla Prefettura per ottenere un confronto con i vertici della San Valentino Servizi, società partecipata del Comune di San Valentino Torio. Nonostante le ripetute richieste di incontro avanzate dal sindacato, queste sono rimaste senza risposta, alimentando la preoccupazione per le condizioni lavorative dei dipendenti.



"I lavoratori - dichiara Pietro Sica, dirigente sindacale della Fiadel Salerno Sud - si trovano in una situazione di estrema difficoltà: non hanno ancora ricevuto la tredicesima mensilità e il pagamento dello stipendio, che dovrebbe avvenire secondo accordi prestabiliti, viene puntualmente disatteso ogni mese. Questa incertezza sta generando un forte malessere tra i dipendenti, che ci esortano ad andare avanti per fare chiarezza".



Oltre alle problematiche economiche, il sindacato solleva questioni di carattere organizzativo, come gli straordinari e le condizioni di sicurezza sul lavoro. "Abbiamo più volte chiesto un incontro per affrontare questi temi nell’interesse dell’azienda e dei lavoratori impiegati nel cantiere della San Valentino Servizi, ma ogni nostra richiesta è stata respinta".



La Fiadel sottolinea inoltre una contraddizione tra la situazione interna e le dichiarazioni pubbliche della committenza. "Sul web circolano notizie riguardanti una riduzione della Tari del 9% per cittadini e attività industriali. Se da un lato questo ci compiace, dall’altro ci preoccupa: ci sembra che vi sia un divario enorme tra quanto si afferma e quanto realmente accade".



Per questi motivi, la Fiadel ha deciso di interpellare la Prefettura di Salerno, massima autorità in materia di sicurezza pubblica sul territorio, affinché si faccia luce sulla vicenda. "Siamo fortemente preoccupati per la tenuta dei lavoratori, che vivono un periodo di grande incertezza - ha concluso Sica - e riteniamo che solo la Prefettura possa intervenire per chiarire quanto sta avvenendo a San Valentino Torio".