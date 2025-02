Dissequestrata lo spazio verde di Arena Pignataro Lo spazio verde sarà ripristinato e restituito alla collettività

Il tribunale di Nocera Inferiore ha dissequestrato l’aiuola verde dell’Arena Pignataro, restituendola al Comune di Pagani. Finalmente lo spazio verde attrezzato, dopo il ripristino dei luoghi e degli abusi da parte dell’ente, potrà essere restituito alla collettività. Un risultato importante per l’intera cittadinanza e coloro che sono soliti trascorrere tempo libero nell’arena Pignataro, sia per attività sportive sia per l’area giochi per bambini, ottenuto grazie all’impegno profuso dall’amministrazione De Prisco e in particolare dal consigliere comunale Veronica Russo, delegata al Contenzioso, che ha lavorato alla causa con il settore Lavori Pubblici e Tutale del Patrimonio del Comune di Pagani.

A seguito della richiesta del Comune di Pagani, in cui si chiedeva il dissequestro e la restituzione al Comune di chiosco, area con varco, 3 ricoveri per animali, che insistono sull’aiuola, l’Autorità Giudiziaria ha ritenuto di procedere per il riutilizzo degli stessi a soddisfacimento del pubblico interesse con la precisazione di operare nell’ambito della normativa vigente e di informare l’Autorità Giudiziaria dopo l’esecuzione degli interventi di ripristino nei luoghi.