Roccapiemonte ricorda l'agente-eroe Franco Biagio a 40 anni dall'assassinio Fu ucciso nel 1985 nel tentativo di bloccare alcuni malviventi in fuga

La città di Roccapiemonte ricorda Franco Biagio, poliziotto ucciso nel 1985 a Novara. Il sindaco Carmine Pagano, con un post sui social, ha reso omaggio all'agente-eroe: "Sono giá trascorsi 40 anni dall’assassinio del nostro valoroso concittadino Franco Biagio. La sua figura di giovane uomo della legge a difesa delle comunità, è sempre vivo nella nostra memoria. Franco Biagio era agente della Polizia di Stato, fu ucciso nel 1985 nel tentativo di bloccare alcuni malviventi in fuga. Aveva solo 26 anni ed era in servizio presso la Questura di Novara. Alcuni criminali avevano svaligiato una pellicceria e Biagio era intervenuto per cercare di bloccarne la fuga, ma fu travolto dall’autovettura con a bordo i malviventi. Ricordiamo che all’agente di Polizia di Roccapiemonte è intitolata una strada in pieno centro cittadino".