Pagani: incontro per la scuola Collodi "Per assicurare la didattica si stanno vagliando diverse ipotesi"

Si è tenuto nella mattinata di oggi un incontro con il sindaco di Pagani Raffaele Maria De Prisco, l’assessore Longobucco, il presidente del consiglio comunale Palladino con la dirigente scolastica dell’ I.C. Criscuolo, dott.ssa Paola Sabbatino, relativa alla situazione del plesso Collodi, in presenza di una rappresentanza delle mamme. Il Comune ha precisato: "Ad oggi la situazione è la seguente: a seguito del cattivo odore e delle infiltrazioni riscontrate al primo piano, che hanno portato il sopralluogo anche dei Vigili del Fuoco nella giornata di giovedì e l’interdizione del primo piano con ordinanza sindacale, si sono svolti del pomeriggio di venerdì le analisi da parte di ditta specializzata. Nella giornata di domani gli stessi tecnici effettueranno i rilievi anche al piano terra. Entro domani si daranno le comunicazioni ufficiali sulla praticabilità del piano terra e quindi sul permanere della chiusura solo del primo piano, fino a responso positivo dei tecnici. Nel frattempo per risolvere in maniera momentanea le infiltrazioni, nelle more della sostituzione del lucernario, si allocherà un telone sul tetto nelle prossime ore.

Nel frattempo per assicurare la didattica si stanno vagliando con la dirigenza diverse ipotesi per la sistemazione delle classi allocate al primo piano. Tra queste sia edifici che ospitano scuole pubbliche che scuole private del territorio paganese, di cui si avranno risposte per la disponibilità entro mercoledì, e solo in ultima analisi i doppi turni".