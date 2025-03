Siano, Castel San Giorgio e Roccapiemonte fanno rete per la prevenzione Venerdì la firma del protocollo: gestiranno in forma associata le attività di protezione civile

I sindaci di Castel San Giorgio, Siano e Roccapiemonte fanno rete per istituire in forma associata le attività della protezione civile. Ravvisata la necessità strategica di mettere a fattore comune le risorse e le competenze dei rispettivi sistemi comunali al fine di migliorare la capacità di risposta globale sul territorio, i sindaci Paola Lanzara, Giorgio Marchese e Carmine Pagano firmeranno venerdì 7 marzo alle ore 11 presso l’Aula Consiliare del Comune di Castel San Giorgio il protocollo d’Intesa riguardante la gestione in forma associata delle attività di protezione civile, al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza delle attività di previsione, prevenzione e gestione delle emergenze nei comuni associati.

Il protocollo di Intesa porterà alla definizione di una serie di azioni volte ad attuare, in ambito intercomunale le attività di previsione dei rischi, stabilite da programmi e piani regionali; predisposizione ed aggiornamento dei piani comunali e del piano intercomunale di Contesto Territoriale d’emergenza e cura della loro attuazione ed aggiornamento sulla base degli indirizzi nazionali e regionali; attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l’emergenza; utilizzo del volontariato di Protezione Civile a livello comunale ed intercomunale, sulla base degli indirizzi statali e regionali.