Pagani: al via il restyling di via Sanguette Inaugurata questa mattina la partenza dei lavori di riqualificazione di V Traversa Fontana

E' stata inaugurata questa mattina la partenza dei lavori di riqualificazione di V Traversa Fontana, detta via Sanguette. Si tratta di un intervento complesso quanto necessario, in una strada densamente popolata da abitazioni e aziende agricole oltre che centrale per il transito di collegamento con San Valentino Torio e molto paesi del napoletano, con decine di avventori che ogni giorno la percorrono. A causa del grave dissesto stradale, sono stati ingenti i disagi che hanno vissuto residenti e avventori nel tempo.

Per questo motivo l’amministrazione del sindaco De Prisco, attraverso l’interessamento particolare del consigliere Alfonso Cosentino e del presidente del consiglio comunale Gerardo Palladino, ha dato mandato all’ufficio tecnico, guidato dall’assessore Augusto Pepe, perché si concretizzasse al più presto l’intervento, vista la necessità di realizzazione di assetto e manto stradale, con ripristino anche dell’impianto di pubblica illuminazione comprensivo di nuovi pozzetti.

«La mia amministrazione dà da sempre priorità alla zona periferica e via Sanguette è un ulteriore esempio che i nostri impegni vengono rispettati. Le prossime settimane saranno centrali per il restyling delle strade cittadine. Nel 2025 raccoglieremo i frutti di tutto il lavoro fatto in questi anni di programmazione e dissesto» ha detto il sindaco De Prisco.

«Oltre al rifacimento completo della strada abbiamo programmato il ripristino dell’impianto di pubblica illuminazione, con impianto smart led. Via Sanguette è parte di una programmazione generale di riqualificazione delle strade cittadine dalla periferia al centro, che nelle prossime settimane avrà ulteriori sviluppi» ha detto l’assessore ai lavori pubblici Augusto Pepe.

«Questa strada necessitava di interventi stradali da un trentennio – ha detto il consigliere Gerardo Palladino - Chi frequenta le strade di periferia lo sa bene. Altro tratto stradale il cui ripristino si sta concretizzando in queste ore è su via Mangioni nel tratto provinciale. Come consigliere provinciale mi sto interessando perché partano lavori anche su altre strade di competenza provinciale come via Zeccagnuolo, nel tratto tra Pagani e Nocera verso San Valentino Torio e il completamento via Fontana e via Termine Bianco che si concretizzeranno in primavera. Ho inoltre richiesto di includere nella prossima programmazione strade via Corallo e via Madonna di Fatima» ha dichiarato Gerardo Palladino.

«Abbiamo lavorato molto per dare priorità ad un intervento necessario su via Sanguette – ha detto il consigliere Cosentino -. Si tratta di una strada a forte scorrimento veicolare, il cui ripristino è fondamentale sia per gli abitanti della zona ma anche per le tante attività commerciali di Pagani e dei comuni limitrofi. Assicurare una buona vivibilità attraverso il miglioramento dei servizi anche in questa zona della città è essenziale. In quest’ottica abbiamo intenzione di collocare anche fototrappole per tenere sotto controllo gli sversamenti abusivi, oltre al ripristino stradale e dell’impianto di pubblica illuminazione».