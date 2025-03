Lo scafatese Mario Santocchio entra a far parte del Cda di Busitalia - Sita Nord "Sono onorato e profondamente emozionato per questo incarico"

Mario Santocchio entra a far parte del Consiglio di Amministrazione di Busitalia - Sita Nord. La nomina, voluta dall’amministratore delegato della Spa di Ferrovie dello Stato, Stefano Donnarumma, fiduciario del Governo guidato da Giorgia Meloni, rappresenta un riconoscimento del percorso professionale e dell’esperienza maturata nel settore del trasporto pubblico.



"Sono onorato e profondamente emozionato per questo incarico – ha dichiarato Santocchio – e ringrazio l’ingegnere Donnarumma per la fiducia accordatami. Mi impegnerò con serietà e dedizione per contribuire alla crescita e all’efficienza del servizio, lavorando nell’esclusivo interesse pubblico".



La scelta è frutto anche del percorso professionale che Santocchio ha maturato in passato, in particolare con il ruolo di presidente del Cstp, incarico ricoperto con responsabilità e determinazione grazie alla fiducia ricevuta dall’allora Presidente della Provincia di Salerno, Edmondo Cirielli, oggi viceministro agli Affari Esteri.



"Desidero ringraziare ancora una volta l’onorevole Cirielli per l’opportunità che mi ha concesso in passato - ha aggiunto Santocchio - un’esperienza che mi ha permesso di acquisire competenze e conoscenze fondamentali, che ora metterò al servizio di Busitalia - Sita Nord".



Mario Santocchio, già coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia a Scafati, si prepara dunque a intraprendere questa nuova sfida con l’obiettivo di garantire un contributo concreto e proficuo alla società di trasporto.