Maiori: targhe artistiche col Cin per le strutture extra alberghiere Parte la distribuzione

Parte la distribuzione delle targhe artistiche con il Cin identificativo alle strutture extra alberghiere di Maiori. L’amministrazione comunale ha fatto predisporre delle targhe in ceramica vietrese con il nome della struttura e il codice Cin, oltre che una decorazione che rappresenta il paesaggio della Costa d’Amalfi dipinta col tradizionale verde vietrese.

Da mercoledì 12 marzo ogni struttura, che in precedenza aveva regolarmente registrato il Cin sul portale PayTourist alla data del 18 febbraio scorso, potrà ritirare la sua targa artistica presso lo sportello del servizio civile nell'atrio d'ingresso del Comune. Lo sportello sarà aperto nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9,00 alle 12,00; il martedì e giovedì dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 17,00. Per il ritiro andranno presentati copia del documento d’identità del titolare, o di suo delegato, e il modulo di ritiro che è disponibile online sul portale del Comune.

Il sindaco Antonio Capone dichiara: “Questa iniziativa è un modo concreto per supportare tutti gli operatori locali, aiutandoli a essere in linea con gli aggiornamenti normativi del settore.”. Le La targhetta include tutte le indicazioni necessarie da esporre per legge, in questo modo non incorreranno in sanzioni o segnalazioni targhe con i codici saranno consegnate già pronte per essere esposte all’esterno. Al di là della personalizzazione con il nome della struttura e il numero Cin, la grafica sarà uguale per tutte le attività, creando così un’immagine gradevole ed omogenea, ispirata al paesaggio verticale che è uno degli elementi distintivi della Divina. In questo modo si intende rimarcare l’impronta caratteristica della ricettività in Costa d’Amalfi.

Il primo cittadino continua: “La consegna delle targhette segue di poche settimane i corsi di formazione gratuiti per gli operatori della ricettività, per imparare a usare il sistema Pay Tourist per il pagamento della tassa di soggiorno. Siamo intenzionati a dare tutto il supporto necessario agli operatori perché possano lavorare con la massima serenità. Questo, ovviamente, implica anche che ci sono e ci saranno controlli e quanti non sono in regola saranno sanzionati”.