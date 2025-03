Pagani, 5 classi della Collodi saranno sistemate nell'auditorium Sant'Alfonso Le misure adottate dall'Amministrazione comunale

La cinque classi della scuola Collodi che momentaneamente non potranno seguire le lezioni presso il plesso di via Filettine saranno ospitate temporaneamente presso le stanze insonorizzate dell’Auditorium Sant'Alfonso. Una soluzione ritenuta idonea, dopo diverse strade valutate dall’amministrazione del sindaco De Prisco con l’assessore alla Pubblica Istruzione Mariastella Longobucco e l’assessore ai Lavori Pubblici, Augusto Pepe, validata dagli uffici comunali e dal dirigente scolastico Paola Sabbatino, che ha trovato effettività questa mattina con il deliberato di giunta n. 17.

Le stanze dell’auditorium, già strutturate per ospitare lezioni di musica, rispettano infatti la destinazione d’uso e tutti i requisiti di sicurezza per svolgere attività didattica. Il terzo piano della struttura di piazza S. Alfonso ospiterà le cinque classi elementari l’istituto comprensivo Criscuolo fino al 31 marzo 2025. Le aule sono state arredate in tempi record grazie ad un proficuo lavoro degli uffici comunali e della Sam, in collaborazione con i dipendenti del plesso Collodi.

La vita scolastica riprenderà normalmente al piano terra della scuola di via Filettine. Infatti il monitoraggio ambientale con il quale si sono verificate eventuali presenze di sostanze tossiche nell’aria ha dato esito negativo in tutti gli ambienti del piano terra e del primo piano. La sostanza maleodorante è ancora riscontrabile, ma in decrescendo, solo nelle due aule del primo piano in cui si sono verificate le emissioni. Visto il riscontrarsi però di infiltrazioni in questa parte della struttura, con ordinanza sindacale è stato disposto di proseguire l’interdizione del primo piano, al fine di verificare la risoluzione della problematica a seguito dell’apposizione di un telone sul tetto della scuola, la cui efficienza sarà provata nei prossimi giorni, in cui si attende la pioggia.