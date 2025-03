Dopo Alfieri a Capaccio, Quaglia ufficializza la candidatura a sindaco L'ex consigliere comunale ed esponente del Consorzio di bonifica: momento difficile per la comunità

"In un momento particolarmente difficile per la nostra comunità, ho deciso di mettermi a disposizione dei cittadini e di candidarmi alla carica di sindaco di Capaccio Paestum. Lo faccio sostenuto da tanti amici, con il massimo senso di responsabilità e con la ferma volontà di riportare stabilità, trasparenza e sviluppo in un Comune bisognoso di riprendere il giusto cammino". A dirlo è Pasquale Quaglia, già consigliere comunale per due consiliature, per otto anni componente della deputazione amministrativa del consorzio di Bonifica di Paestum, di cui è stato presidente per cinque anni. Ora una nuova sfida come candidato sindaco di Capaccio Paestum.

"La recente crisi amministrativa ha lasciato la nostra città in una condizione di incertezza e sfiducia - osserva - A questo si aggiunge una situazione economico-finanziaria, legata al bilancio comunale, critica e delicata che richiede interventi urgenti." Il candidato sindaco, alla luce del contesto cittadino, ha già in mente le priorità della nuova amministrazione che dovrà garantire "una gestione oculata per garantire i servizi essenziali e rilanciare l'attività di un territorio come Capaccio Paestum che ha sete di crescita e sviluppo".

"Ora - aggiunge Quaglia - c'è bisogno di una svolta, di un'amministrazione vicina ai cittadini, capace di ascoltare, progettare e realizzare con concretezza e programmazione. L'impegno sarà totale per restituire alla città credibilità e dinamismo, valorizzando il patrimonio storico, turistico, agricolo, zootecnico e gastronomico del territorio. Esperienza, coraggio e risolutezza saranno le parole chiave per superare le tante problematiche che, inevitabilmente, bisognerà affrontare tutti insieme per preservare e tutelare la grandezza di questa meravigliosa terra. Le potenzialità per fare bene ci sono tutte", afferma.

Per il candidato sindaco di Capaccio Paestum, Pasquale Quaglia, l'obiettivo è quello "di costruire una squadra competente e appassionata, capace di lavorare con serietà e dedizione per il bene comune. La nostra azione amministrativa - dice - sarà improntata ai valori della legalità, della partecipazione e della trasparenza, perché solo così possiamo ricostruire il rapporto di fiducia tra il Comune e la sua gente. C'è bisogno di uno scatto d'orgoglio. È il momento di unire le forze per rilanciare Capaccio Paestum e riportarla ad essere un punto di riferimento nel panorama amministrativo dell'intera Regione." Infine un invito: "Auspico fin da subito un dialogo costruttivo con tutte le forze in campo, civiche e partitiche. Ma ora non si può più aspettare, è in gioco il futuro della nostra città.