Rete delle città Marciane in visita al Vaticano Comune capofila Castellabate

L'Associazione Nazionale delle Città del Ss. Crocifisso e la Rete Marciana celebrano, nella Città del Vaticano, il Giubileo venerdì 14 e sabato 15 marzo con una delegazione di circa 300 pellegrini provenienti dalle 80 Municipalità che seguono i due percorsi associativi, accompagnati dai sindaci, Parroci e amici Ambasciatori, guidati dal Presidente dell'Associazione Nazionale delle Città del Ss. Crocifisso Giovanni Papasso sindaco di Cassano all'Ionio e dal Presidente della Rete Marciana, Marco Rizzo, sindaco di Castellabate.

Il programma prevede:

- l'accoglienza della numerosa delegazione, venerdì 14 marzo, presso piazza Pia dalle ore 16 da parte dai Volontari del Comitato Nazionale del Giubileo;

- corteo processionale per via della Conciliazione e passaggio della Porta Santa;

- presso la Basilica di San Pietro Altare della Cattedrale, Solenne Pontificale presieduto dal Cardinale Mauro Gambetti, Arciprete della Basilica di San Pietro e concelebrato da 14 Parroci delle Comunità Associate, guidate dai rispettivi Assistenti ecclesiastici: Mons. Pasquale Morelli per le Città del Crocifisso e Don Antonio Quaranta per la Rete Marciana.

Animerà la celebrazione, la Corale “Cantiamo con Gioia a Dio” della Parrocchia San Marco dei Cavoti BN;

- sabato 15 marzo era prevista l'Udienza Speciale con il Papa Francesco, ma per le sue condizioni di salute non potrà celebrarsi, per alle ore 11.30, in San Giovanni Laterano, ci sarà l’incontro con il Vicario di Sua Santità per la Diocesi di Roma, Sua Eminenza Mons. Baldassarre Reina, e in fase di conferma con il Segretario dello Stato Vaticano, Cardinale Pietro Parolin, per presentare i due percorsi associativi e consegnare i doni preparati per il Santo Padre tra cui offerte per la carità del Papa.

“Ci siamo preparati con la Peregrinatio della Reliquia ex capillis di San Giovanni Paolo II che ha attraversato alcune comunità della Rete Marciana e delle Città del Ss. Crocifisso” dichiara Giuseppe Semeraro, segretario di entrambi i sodalizi “concessa dalla Diocesi di Teggiano Policastro e in particolare dalla parrocchia San Marco di Teggiano. Abbiamo deciso di confermare la Tappa Giubilare per vivere questo evento speciale in comunione con la Chiesa Universale che si stringe in comunione con il Santo Padre, al quale auguriamo una ripresa del suo servizio petrino.