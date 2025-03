Caos al pronto soccorso dell'ospedale di Nocera: l'appello della Cisl Fp "Gli addetti si trovano ad operare in gravi condizioni organizzative"

La CISL FP SALERNO segnala, con crescente preoccupazione, le gravi condizioni organizzative in cui si trovano ad operare gli addetti del Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Nocera Inferiore. Questa situazione, che si protrae da tempo, sta mettendo a rischio non solo la salute e la sicurezza dei professionisti e di tutti gli operatori del comparto, ma anche quella di migliaia di pazienti che ogni anno si rivolgono a questo fondamentale servizio per ricevere cure e assistenza. Attualmente, il servizio di Pronto Soccorso effettua circa 60.000 accessi all’anno per una utenza che si sta notevolmente incrementando proveniente anche dall’hinterland napoletano. Tuttavia, il personale attualmente presente è estremamente insufficiente, con sole 7 unità di infermieri e 4 unità di OSS per turno, incapaci di garantire i Livelli Minimi Essenziali di Assistenza. Questa carenza di personale diventa ancor più allarmante quando si considerano le assenze per malattia o ferie: in tali situazioni, i lavoratori non vengono sostituiti, poiché il lavoro straordinario non è previsto e non c’è l’assegnazione di ulteriore personale. A ciò si aggiunge il fatto che, tra gravidanze e malattie prolungate, 6 unità non sono mai state rimpiazzate, creando un ulteriore vuoto d’organico che si riflette ulteriormente sulla qualità assistenziale. "In qualità di Segretario Aziendale, sento il dovere di sottolineare che la sicurezza dei nostri lavoratori e dei pazienti, pur essendo una priorità assoluta, rischia di essere gravemente minata per questo stato di cose. È inammissibile che il personale non venga sostituito in caso di assenze, mettendo a rischio la qualità delle cure", ha dichiarato Vincenzo Ferrara. In aggiunta corre l’obbligo si sottolineare che l’attuale situazione è inaccettabile anche alla luce del fatto che le nuove barelle acquistate sono utilizzate in modo improprio. Piuttosto che facilitare il trasferimento dei pazienti all’interno della struttura, se e qualora ci sono posti letto disponibili, spesso i pazienti vengono "ricoverati" nei corridoi delle unità operative e in Osservazione Breve Intensiva (OBI) e gli operatori del servizio sono costretti ad espletare attività assistenziali che invece dovrebbero essere effettuate in regime di ricovero ordinario. "Le attuali condizioni di lavoro sono insostenibili. Chiediamo un intervento immediato per garantire che ogni paziente riceva l'assistenza adeguata," ha affermato Andrea Pastore, Coordinatore Area Centro Nord. È stato recentemente approvato un nuovo atto aziendale che nonostante abbia previsto una struttura di Medicina d’Urgenza mai attivata, sta creando confusione poiché altera l’organizzazione dei servizi, invece di migliorarla. Questo, insieme all’assenza di un reparto di OBI efficiente, mette a repentaglio la qualità dell’assistenza fornita ai pazienti in un momento critico. "È fondamentale che venga potenziato l’organico con risorse umane adeguate e che venga immediatamente riorganizzata la struttura per garantire un servizio che sia all'altezza delle aspettative della comunità di riferimento " ha dichiarato Alfonso Della Porta, Segretario Provinciale. È pertanto fondamentale che il personale già depauperato ed operante nel Pronto Soccorso non venga utilizzato per il servizio di OBI, poiché in tal modo si vanifica l’attività di Emergenza Urgenza se non provvede nell’immediato a un necessario incremento. Richiediamo pertanto, con urgenza, l’assegnazione di almeno 10 unità infermieristiche e 5 operatori socio sanitari per garantire un’assistenza adeguata nonché la trasformazione fattiva dell’OBI in Medicina d’Urgenza, incalzano – Della Porta, Pastore e Ferrara-. Siamo pronti in assenza di un riscontro concreto alle nostre legittime richieste, a far valere le prerogative sindacali necessarie a tutela dei diritti e della dignità di lavoratori e dei pazienti, essendo quella rappresentata una priorità inderogabile, concludono – il Segretario Provinciale, il Coordinatore Area Centro Nord e il Segretario Aziendale della CISL FP di Salerno e del Presidio Ospedaliero di Nocera Inferiore -.