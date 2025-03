A Castel San Giorgio tornano gli appuntamenti con la Prevenzione Sabato 15 marzo 2025 screening gratuito del rene

Sabato 15 marzo 2025 screening gratuito del Rene dalle 8.30 alle 18.30 presso lo studio Asso.Med. del Centro Salute di via Piave-Largo Onorato.

«In occasione della Giornata Mondiale del Rene,che cade giovedì 13 marzo, abbiamo organizzato un appuntamento volto a prevenire le patologie nefrologiche-dichiara il sindaco Paola Lanzara -.

Grazie alla sinergia con l'associazione Medincò e alla sensibilità dell'Asso.Med ed al lavoro dei consiglieri comunali Michele Fasolino,delegato alla Sanità e Gilda Tranzillo, presidente del Consiglio Comunale,nella giornata di sabato 15 marzo sarà possibile sottoporsi a screening gratuito. Un grazie alla grande disponibilità e professionalità della dott.ssa Donatella Luciano Caputo.

L'obiettivo della giornata è quello di sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della salute renale.

La prevenzione, accompagnata ad una diagnosi precoce delle malattie renali, può migliorare sensibilmente la qualità della vita delle persone che soffrono di patologie nefrologiche.

Facciamo prevenzione, è importante! »- conclude Paola Lanzara.



Lo screening gratuito del rene è rivolto a tutta la popolazione dai 18 anni in su e non c'è bisogno di impegnativa.

Per info e prenotazioni contattare il numero 081-952479 o recarsi personalmente alla segreteria di Asso.Med. dal lunedì al venerdì dalle 12.00 alle 15.00.