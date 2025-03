Nocera Inferiore: nuovo asilo nido in via Fiano Approvato in giunta il progetto esecutivo per la realizzazione

La città di Nocera Inferiore si prepara ad avere un terzo Asilo nido comunale: non solo la struttura rodata di via Paolo Giovio e quella nascente in via Falcone, ma un nuovo presidio educativo per la prima infanzia, sito in via Fiano. La giunta ha approvato il progetto esecutivo dell’intervento denominato “Riconversione dell’edificio scolastico Sant’Anna in via Fiano”, finanziato con risorse PNRR, nell’ambito del Nuovo “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” – Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 1.1, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU.

L’Intervento è risultato destinatario del finanziamento per un costo totale dell’opera di 1. 728. 000,00 euro. La realizzazione dell’Asilo nido è prevista nell’annualità 2024 del programma triennale delle Opere Pubbliche 2024-2026, approvato unitamente al D.U.P. con delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 28.12.2023. «Non c’è segno più significativo della crescita di una città che quello della realizzazione di Asili nido. Le strutture per la prima infanzia sono fondamentali per consentire alle giovani famiglie di conciliare tempi di vita e tempi di lavoro. Rispondiamo così all’esigenza di tante mamme e papà che potranno avere tre strutture di riferimento, dislocate in aree diverse della città. Abbiamo tenacemente individuato i fondi, seguito la candidatura e ora siamo beneficiari di un finanziamento che doterà Nocera Inferiore di scuole e strutture fondamentali, utilizzando la struttura già esistente ma non aperta all’utenza in zona Fiano e garantendo una presenza omogenea in tutto il territorio cittadino» afferma il Sindaco, Paolo De Maio.