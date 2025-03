Cava, proseguono i lavori per il nuovo asilo nido di via Gramsci La struttura, finanziata col Pnrr, potrà ospitare 87 bambini dai 3 ai 36 mesi

Sono in corso i lavori di realizzazioni del nuovo asilo nido comunale nell’area di via Gramsci, grazie ad un finanziamento di 1milione173mila euro ottenuti dal Pnrr.

Il nuovo polo scolastico potrà ospitare 87 bambini dai 3 ai 36 mesi, suddivisi in quattro sezioni, di cui una per lattanti (3-12 mesi) e tre per semidivezzi (13-24 mesi) e divezzi (25-36 mesi). È progettato come una struttura immersa nel verde. Gli ambienti molto luminosi e pieni di verde affacciano in una corte interna all’edificio caratterizzata da elementi vegetativi nello spirito del metodo Montessori che pone al centro del sistema educativo la vita naturale e la conoscenza del ciclo della vita. Anche il tetto è realizzato come giardino che permette un migliore efficientamento energetico dell’edificio e del comfort termico dei locali.

“In questi anni abbiamo investito molto sul patrimonio scolastico comunale – afferma il sindaco Vincenzo Servalli – che conta circa trenta plessi. Un lavoro straordinario che ha consentito di rifare praticamente daccapo le scuole di Santa Lucia e di Passiano e la Simonetta Lamberti di Pregiato i cui lavori sono in corso. Altri plessi hanno bisogno di una manutenzione straordinaria e per ognuno di essi è pronta una progettazione esecutiva, pronta per essere candidata ai bandi di finanziamenti che vengono pubblicati dalla Comunità Europea, Stato o Regione”.