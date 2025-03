Protezione Civile Intercomunale: firmato protocollo d'intesa L’aggregato costituito da: Mercato S.Severino, Baronissi, Bracigliano, Calvanico e Fisciano

“Esprimo il mio più sentito ringraziamento a Giuseppe Rinaldi, uomo di grande esperienza amministrativa, di profonda coerenza politica e di autentico radicamento territoriale. La sua candidatura alla Presidenza della Provincia di Salerno rappresenta la migliore dimostrazione di come il centrodestra abbia a cuore le aree interne, spesso dimenticate ma centrali per lo sviluppo e il rilancio del nostro territorio” – dichiara Italo Giuseppe Cirielli, Coordinatore Regionale Enti Locali di Fratelli d’Italia.

“Voglio ringraziare la classe dirigente di Fratelli d’Italia, che con grande coralità ha lavorato per raccogliere un numero di firme ben oltre il necessario, dimostrando ancora una volta quanto il nostro partito sia forte, organizzato e radicato. Un plauso anche agli alleati di Forza Italia, Lega, Noi Moderati e Udc, con i quali abbiamo costruito un percorso di unità e di responsabilità, dando prova di maturità politica e di visione comune. Quando vince la squadra, vince anche l’individuo: ed è questa la strada che dobbiamo seguire sempre, in ogni sfida elettorale che ci attende” – continua Cirielli.

“Un ringraziamento particolare al Presidente Provinciale di Fratelli d’Italia, Giuseppe Fabbricatore, per il suo forte e costante impegno. Nonostante il dolore per la recente scomparsa della suocera, per la quale rinnovo le mie più sentite condoglianze, non si è mai tirato indietro. Con dedizione e senso di responsabilità, ha lavorato giorno e notte per arrivare alla definizione della candidatura di Giuseppe Rinaldi, dimostrando ancora una volta la sua totale abnegazione verso il partito e la coalizione.”

“Tuttavia, non possiamo ignorare come queste siano elezioni farsa, frutto di una legge ingiusta che ha sottratto ai cittadini il diritto di scegliere direttamente i propri amministratori provinciali. Mi auguro che presto si possa tornare al voto popolare, restituendo ai salernitani il potere di decidere chi debba guidare la loro Provincia. Se così fosse stato già oggi, non ci sarebbe stata partita: i cittadini avrebbero bocciato senza appello i dieci anni di disastro amministrativo targato Partito Democratico, che ha lasciato un territorio abbandonato, privo di programmazione e di visione strategica per il futuro” – conclude Cirielli.

L’ufficializzazione della candidatura di Giuseppe Rinaldi avverrà lunedì 17 marzo alle ore 12:00, presso la sede di Fratelli d’Italia in via Roma a Salerno, alla presenza dei vertici provinciali e regionali della coalizione.