Sistema di depurazione e reti fognarie: al via i lavori nel comune di Minori Gli interventi miglioreranno la qualità del servizio e la salvaguardia delle risorse naturali

Parte lunedì 17 marzo un ampio progetto per ottimizzare i servizi idrici, la rete fognaria e l’efficienza del sistema di depurazione delle acque, a garanzia della salute pubblica e della tutela ambientale. Con i finanziamenti della Regione Campania (in parte già stanziati, in altra in corso di approvazione) si realizzerà infatti sul territorio di Minori una corposa serie di interventi.

Il progetto di adeguamento funzionale del depuratore e delle fognature ammonta a 1.935.460 euro e prevede la separazione dei reticoli di smaltimento delle acque nere dalle acque piovane, migliorando così l’efficienza dell’intera rete fognaria e la funzionalità dell’impianto di depurazione, che verrà anche dotato di una unità di trattamento aria. Già dal prossimo lunedì 17 marzo partiranno i lavori di svuotamento del canale ubicato sotto Piazza Cantilena, dove sono già state sifonate le caditoie e in cui verrà realizzato un nuovo impianto di sollevamento.



I 24 Comuni gestiti dall’Ausino sono anche beneficiari di un finanziamento di circa 18,5 milioni di euro per la riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, intervento che consentirà appunto di minimizzare gli sprechi dell’acquedotto e di effettuare il telecontrollo della rete idrica, rilevando tempestivamente le perdite improvvise ed eventuali altre disfunzioni.



Al Comune di Minori sono destinati euro 900.000 per le opere risolutive delle criticità della rete idrica, la cui progettazione è già in corso e che inizieranno nel prossimo autunno fino alla primavera del 2026. L’intervento prevede di separare la rete interna per quote, così da raggiungere le utenze ubicate nelle zone più alte del territorio e da garantire pressioni più uniformi presso le utenze.



E’ anche prevista tra il 2027 e il 2028 la sostituzione dei contatori idrici con gli Smart Meter, che permettono di effettuare le letture direttamente attraverso una rete di trasmissione dati, con maggior precisione e con la possibilità di segnalare agli utenti eventuali eccessi o anomalie di consumo.

In definitiva, l’intero apparato di distribuzione, gestione e trattamento delle acque si appresta ad un significativo miglioramento, i cui effetti non potranno che accrescere la qualità del servizio e la salvaguardia delle risorse naturali.