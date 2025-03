Lavori alla caletta San Francesco, il Comune: "Opera di un privato" Gli amministratori avvertono: cantiere autorizzato per garantire la messa in sicurezza

"In merito agli interventi in corso in località San Francesco si precisa che gli stessi sono a cura di un privato che ha presentato una richiesta di permesso per intervenire su un forte smottamento che si sta verificando sia presso il terreno di proprietà che sulla strada soprastante". Lo rende noto il Comune di Agropoli.

Questo il commento del sindaco Roberto Mutalipassi, del vicesindaco e assessore all'Ambiente Rosa Lampasona, dell'assessore al Mare, Porto e Demanio Giuseppe Di Filippo: «I lavori in corso di svolgimento in località San Francesco vengono svolti da un privato, non dal comune che ha rilasciato solo le autorizzazioni e i pareri per la propria competenza. Mai sono stati autorizzati lavori in mare, ma solo interventi a terra. Siamo preoccupati quanto i nostri concittadini, consapevoli del valore storico - naturalistico e della bellezza del sito e della sua tutela. È nostro impegno avere massima attenzione sulle operazioni in corso e quelle future e perseguiremo nelle opportune sedi chiunque non rispetti le procedure previste dalle norme. Rassicuriamo che l'attenzione è massima e che ci faremo parte diligente per verificare la congruità del progetto posto in essere».