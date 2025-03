Neurodiversità e Spettro Autistico, un incontro a Baronissi In occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo

In occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo, venerdì 28 marzo dalle ore 17.00 alle ore 20.00, presso l’Aula Consiliare del Comune di Baronissi, si terrà un importante incontro informativo e di sensibilizzazione dedicato al tema della Neurodiversità. Questo evento, organizzato con il patrocinio del Comune di Baronissi e promosso dalle associazioni “ATHENA” e “Il Mondo di Maia”, vuole rappresentare un momento significativo di approfondimento per tutta la cittadinanza. L’incontro è rivolto in particolare a genitori, educatori e insegnanti, ai quali verranno forniti strumenti pratici e teorici per riconoscere i segnali precoci di disturbi del neurosviluppo nei bambini, e per comprendere quali siano i percorsi più adeguati da intraprendere. L’iniziativa ha come obiettivo primario quello di sensibilizzare l’intera comunità sull'importanza di un'inclusione consapevole e concreta. È fondamentale, infatti, che la neurodiversità venga accolta come una realtà che arricchisce la società, promuovendo l'integrazione e il rispetto reciproco, e che le persone neurodiverse possano vivere in un ambiente che li supporti nel loro percorso di crescita e sviluppo. Durante l'evento, saranno affrontati temi cruciali come l'autismo, il disturbo da deficit di attenzione e iperattività (ADHD), la dislessia, la discalculia e altri disturbi legati al neurosviluppo, mettendo in luce le difficoltà e le potenzialità che ogni individuo neurodiverso porta con sé.

Moderatrice dell’incontro sarà Sara Torre, docente di infanzia, che guiderà il pubblico in un confronto aperto con esperti del settore e genitori, che condivideranno la loro esperienza diretta. Tra gli interventi previsti, si segnala la partecipazione di numerosi professionisti che contribuiranno con le loro conoscenze specifiche, tra cui il Dott. Rosario Pacifico, Pediatra, Giuliana Lopresto, Psicologa e Analista del Comportamento, Alessandro Nicola Picone, Neuropsicomotricista, Assistente Analista del Comportamento e Terapeuta Pact, Angela Sodano, Logopedista, Giovanna De Chiara, Docente specializzata sul sostegno, Assistente Analista del Comportamento e laureanda in Psicologia Comportamentale e Cognitiva Applicata, e Luana Pepe, Educatrice e Terapeuta ABA. Inoltre, i Genitori porteranno la loro preziosa testimonianza diretta.

I saluti istituzionali saranno affidati a rappresentanti del Comune di Baronissi, che sottolineeranno l’importanza di iniziative come questa nella costruzione di una comunità inclusiva e consapevole. Parleranno Anna Petta, Sindaca di Baronissi, Maria Chiara Barrella, Assessora alle Politiche Sociali, e Ester Sapere, Consigliera Comunale con incarico alla promozione delle politiche giovanili e della formazione.

La Sindaca Anna Petta ha dichiarato: “La nostra amministrazione è fortemente impegnata nel promuovere occasioni di conoscenza e dialogo sulla neurodiversità. Solo attraverso la comprensione possiamo costruire una comunità davvero inclusiva, che accolga e valorizzi ogni individuo. Questo incontro è un passo importante in questa direzione e siamo felici di poterlo realizzare a Baronissi.”

L’Assessora Maria Chiara Barrella ha aggiunto: “L’inclusione non deve essere un concetto astratto, ma una pratica quotidiana. Eventi come questo ci permettono di fare un passo significativo verso una maggiore consapevolezza e sensibilizzazione, per garantire a tutte le famiglie il supporto e le informazioni necessarie.”

La Consigliera Comunale Ester Sapere ha concluso: “È fondamentale coinvolgere l’intera cittadinanza in un processo di sensibilizzazione che parta dalla scuola e arrivi a tutte le sfere della società. Solo così potremo abbattere barriere e pregiudizi, per creare un ambiente in cui tutti possano esprimersi liberamente e crescere senza ostacoli.”

Nei mesi scorsi, un ulteriore segno di impegno verso la neurodiversità è stato dato con l’inaugurazione a Bracigliano del primo centro dell’Asl Salerno dedicato alla diagnosi precoce e al trattamento dei disturbi dello spettro autistico. Il centro, copre i bisogni del Distretto Sanitario 67, inclusi i Comuni di Baronissi, Mercato San Severino e altri limitrofi. Attraverso il dialogo, l’informazione e la condivisione, sarà possibile sensibilizzare l’intera cittadinanza, affinché l'inclusione non resti un concetto teorico, ma diventi una pratica quotidiana in ogni ambito della vita sociale, culturale e scolastica”-concludono-.