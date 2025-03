Nocera Inferiore, sanità: la Fials chiama a raccolta istituzioni e cittadini Il nostro obiettivo è garantire un servizio sanitario efficiente e accessibile

Sabato 29 marzo 2025 alle 9,30, presso la Galleria Maiorino di Nocera Inferiore (via Matteotti 19), si terrà il convegno pubblico "Sanitaria...Mente Parlando", un momento di confronto sul futuro della sanità locale e sulle prospettive per operatori e cittadini. All'evento sono stati invitate figure istituzionali di rilievo, tra cui i consiglieri regionali Nunzio Carpentieri, Aurelio Tommasetti, Tommaso Pellegrino e Corrado Matera. Presenti anche i sindaci di Nocera Inferiore e Nocera Superiore, il direttore sanitario del Dea Nocera-Scafati-Pagani e il presidente dell'Ordine delle professioni infermieristiche (Opi) di Salerno.



Carlo Lopopolo, segretario generale della Fials Salerno, sottolinea l'importanza dell'iniziativa: "Questo convegno rappresenta un'opportunità fondamentale per discutere apertamente delle criticità e delle prospettive della sanità territoriale. Il nostro obiettivo è garantire un servizio sanitario efficiente, accessibile e all'altezza delle esigenze della cittadinanza".



L'evento, dunque, ha l'intento di costruire un dialogo costruttivo tra istituzioni e cittadini.



"Dobbiamo lavorare insieme per migliorare le condizioni dei lavoratori della sanità e per offrire ai cittadini cure di qualità. Il confronto con le istituzioni è essenziale per trovare soluzioni concrete e attuabili" ,aggiunge Lopopolo.



L'iniziativa, promossa dalla Fials Salerno, si inserisce in un percorso di sensibilizzazione e valorizzazione delle risorse sanitarie locali, con la ferma volontà di stimolare un cambiamento positivo nel sistema sanitario territoriale.