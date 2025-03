Castellabate: al via i lavori di riqualificazione dell’approdo "Le Gatte" Un restyling sostanziale che riguarderà diverse tipologie di interventi

Sono pronti a prendere il via i lavori di riqualificazione e ammodernamento dell’approdo “Le Gatte”, nel cuore di Santa Maria di Castellabate. Il primo stralcio di interventi, per un importo complessivo di € 417'500,00 di cui € 225’694,08 per lavori, inizierà ufficialmente il prossimo mercoledì 2 aprile, alle ore 11.30, dopo la consegna del cantiere alla ditta incaricata degli interventi avvenuta questa mattina.

Un restyling sostanziale che riguarderà diverse tipologie di interventi, come il rifacimento della pavimentazione, la sistemazione della zona dello scivolo, delle banchine e dei camminamenti.

“Il porticciolo delle Gatte rappresenta un simbolo per Castellabate con secoli di storia e tradizioni legati a questo meraviglioso luogo nel pieno centro della frazione Santa Maria. Con questi lavori tanto attesi, ridaremo ancora più lustro all’intera area, vero punto di riferimento anche a livello turistico”, annuncia il Sindaco di Castellabate, Marco Rizzo.

“Un lavoro particolarmente sentito dalla comunità vista l’importanza storica e identificativa dell’approdo. Dopo aver effettuato una serie di adempimenti burocratici, visti i vincoli paesaggistici presenti oggi siamo realmente pronti a realizzare un intervento di ammodernamento delle Gatte, con l’abbattimento delle barriere architettoniche e la riqualificazione di tutti gli spazi. In questo modo renderemo l’intera area più accessibile a tutti, consegnando a cittadini e turisti un luogo che ci rappresenta in tutto il mondo”, aggiunge l’Assessore ai Lavori Pubblici, Nicoletta Guariglia.