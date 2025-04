Pc rubati in scuola a Giffoni Valle Piana, senatrice Bilotti: "Atto molto grave" "Un atto vile e riprovevole"

«Ritengo particolarmente grave quanto accaduto all’istituto comprensivo “Don Milani” di Giffoni Valle Piana, dove, come riportano diversi organi di informazione, sono stati rubati trenta computer portatili utilizzati per l’attività didattica». A dirlo è la senatrice del Movimento 5 Stelle, Anna Bilotti. «Rubare in una scuola – evidenzia - e, per di più, dispositivi elettronici utilizzati dagli studenti per la didattica è un atto ancora più vile e riprovevole, a maggior ragione perché avvenuto in una scuola. È un fatto che colpisce al cuore le istituzioni».

«Confido nel lavoro di magistratura e forze dell’ordine perché si faccia chiarezza su quanto accaduto e perché si arrivi all’individuazione dei responsabili», sottolinea la parlamentare salernitana originaria proprio di Giffoni Valle Piana, esprimendo «solidarietà e vicinanza alla dirigente e a tutta la comunità scolastica dell’istituto comprensivo “Don Milani.