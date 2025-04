Rogo all'ex Helios di Scafati, l'appello di Santocchio: si agisca "Subito un consiglio comunale monotematico"

La vicenda legata al disastro ambientale dell'ex Helios continua a destare profonda preoccupazione nella comunità di Scafati. Le ricadute sull’ambiente, sulla salute dei cittadini e sull’economia locale - in particolare sulle attività agroalimentari - impongono un immediato cambio di passo nella gestione politica della crisi.

Le dichiarazioni



A farsi portavoce di una richiesta netta e formale è Mario Santocchio, coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, che afferma:

“Serve un consiglio comunale monotematico, urgente, sobrio, lontano da ogni strumentalizzazione. L’unico luogo legittimo e trasparente dove affrontare con serietà quanto accaduto e, soprattutto, decidere il futuro della zona e della nostra città”.



Santocchio sottolinea la necessità di un’azione chiara e coraggiosa da parte dell’amministrazione comunale:

“È doveroso deliberare un no incondizionato a qualsiasi attività industriale che possa compromettere la salute pubblica e l’equilibrio del nostro territorio. Le famiglie e le imprese di Scafati meritano rispetto, tutela e risposte concrete”.



Infine, un richiamo diretto a tutte le forze politiche: “Chi tace è complice. Questo non è il momento dei calcoli o delle timidezze politiche. È il momento della responsabilità.”



Fratelli d’Italia, nel ribadire la propria vicinanza ai residenti e agli operatori economici coinvolti, rinnova l’appello all’unità istituzionale per dare seguito ad atti amministrativi forti, chiari e inequivocabili.