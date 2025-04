Cetara, a rischio 25 stalli di sosta per i residenti: l'ira del sindaco "Intervenga Salvini: pronti a portare la vicenda all’attenzione dei massimi livelli istituzionali"

Il Sindaco di Cetara Fortunato Della Monica annuncia di essere pronto a portare all’attenzione dei massimi livelli istituzionali la vicenda del nuovo regolamento del porto contro cui la Capitaneria di Porto di Salerno ha presentato ricorso al Tar nell’intento di impugnare il provvedimento adottato il 18 febbraio scorso dal Consiglio Comunale di Cetara. Se la giustizia amministrativa dovesse ritenere l’istanza degna di accoglimento a rischio sarebbero i 25 stalli di sosta destinati, in quell'area da circa cinquant'anni, alle auto dei cittadini residenti.

L'ira del sindaco

«Siamo pronti a portare la vicenda all’attenzione dei massimi livelli istituzionali dopo che il Comandante della Capitaneria di porto di Salerno, tramite l’avvocatura dello Stato, ha fatto pervenire al protocollo del Comune la notifica del ricorso incardinato dinanzi al Tar di Salerno con la richiesta di sospensiva del regolamento approvato all’unanimità dall’intero consiglio comunale - dice il Sindaco, Fortunato Della Monica - Per Cetara la questione è di primaria importanza perché non si può sopprimere, in quella zona, un’area di sosta che offre la possibilità ai residenti di parcheggiare in 25 stalli. L’amministrazione ha agito nel rispetto delle indicazioni formulate dalla Regione Campania e dalla Capitaneria di Porto di Salerno, coinvolte a piu riprese al tavolo tecnico convocato allo scopo di pervenire ad una proposta condivisa, che potesse contemperare le diverse esigenze rappresentate da ciascun Ente.

In 33 anni da amministratore non mi era mai capitato di dover rilevare una presa di posizione così incomprensibile e ostile rispetto a un provvedimento adottato al solo scopo di tutelare la cittadinanza e contestualmente far fronte a una problematica, quella della sosta, che attanaglia da sempre il nostro Comune.

Ritengo si tratti di un’azione singolare, senza precedenti nella storia del Comune di Cetara, che produce effetti che rischiano di paralizzare un'intera cittadina, accentuando i disagi, e che travolgono le esigenze,che a piu’ riprese erano state ampiamente sottoposte all’Autorita’ Marittima, anche per tramite dell’ufficio locale marittimo di Cetara, che quotidianamente, nel corso degli anni, e soprattutto in estate, ha potuto constatare direttamente le difficoltà della cittadinanza per la carenza dei posti di sosta. Lo stesso ufficio, nell’ambito di una consolidata e leale collaborazione, nel tollerare la sosta delle autovetture sul ciglio banchina, ha verificato direttamente la persistenza delle condizioni necessarie al transito dei mezzi di soccorso, salvo addurre, successivamente ed arbitrariamente, la stessa motivazione a base del ricorso al Tar.

La richiesta di intervento

E’ volontà dell’amministrazione comunale di intraprendere ogni utile iniziativa finalizzata al mantenimento delle previsioni regolamentari approvate allo scopo di preservare gli spazi di sosta ed evitare tutti le difficoltà che ne deriverebbero in caso di soppressione dei posti di sosta sul ciglio banchina. Già domani gli uffici predisporranno una missiva destinata al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Sen. Matteo Salvini, al quale chiederemo un incontro per esporre la vicenda e prospettare i nostri timori qualora quell’area fosse sottratta alla sosta dei residenti. Analoga missiva sarà, inoltre, trasmessa al Comandante Generale delle Capitanerie di Porto e al Signor Prefetto di Salerno. Siamo certi che la questione arriverà anche in Parlamento per il tramite di un'interrogazione parlamentare diretta al Governo».