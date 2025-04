Raccolta differenziata: Vietri sul Mare sceglie l’app Junker Per supportare residenti e turisti

Vietri sul Mare potenzia il suo impegno per la circolarità. Nel Comune alle porte di Salerno, che è una delle principali porte d’ingresso alla Costiera Amalfitana, è stata adottata Junker, la più diffusa ed evoluta app per la raccolta differenziata, introdotta con successo in altri 145 Comuni della regione, tra cui Salerno e 10 Comuni della Divina.

L’app è stata scelta dall’amministrazione comunale per migliorare quantità e qualità della raccolta e ottimizzare le comunicazioni con residenti e turisti. Junker è infatti un “tutor” digitale e multilingue che aiuta a differenziare i rifiuti senza errori, tenere sotto controllo i calendari del porta a porta, conoscere orari e localizzazione dei punti di raccolta ed essere sempre aggiornati sulle iniziative del proprio Comune.

Junker, che vanta ben 3.000 Comuni abbonati in Italia, è sempre gratuita per i cittadini: oltre 3 milioni e mezzo di utenti l’hanno già scaricata sui loro smartphone e la usano per avere a portata di mano informazioni complete e geolocalizzate sulla raccolta differenziata e accedere con facilità ai servizi di igiene urbana del territorio.

RICONOSCE I RIFIUTI DAL CODICE A BARRE E CON L’AI

Su Junker è possibile innanzitutto reperire tutte le informazioni, validate e georeferenziate, per differenziare correttamente qualsiasi tipo di rifiuto. Grazie a un database interno di oltre 2 milioni di prodotti, l’app riconosce gli imballaggi dal codice a barre. Basta inquadrare il codice a barre con la fotocamera dello smartphone per sapere in tempo reale di quali materiali è composto e come va conferito. In alternativa, l’app offre la possibilità di scattare una foto al prodotto: sfruttando le più avanzate tecniche di riconoscimento immagine e intelligenza artificiale, Junker identifica l’oggetto e i materiali di cui è composto.

E, siccome le regole per la differenziata non sono uguali in tutta Italia, Junker app – grazie alla geolocalizzazione – è in grado di personalizzare le informazioni in base al territorio in cui si trova l’utente. Utile a casa, quindi, per non sbagliare ed evitare multe, ma anche quando ci si sposta in un altro Comune per lavoro o vacanza.

TUTTI I SERVIZI AMBIENTALI A PORTATA DI SMARTPHONE

Junker offre inoltre un servizio di notifica, che ogni sera ricorda al cittadino quale frazione verrà raccolta il giorno successivo. In caso di festività, iniziative straordinarie o emergenze, il Gestore o l’amministrazione comunale possono prontamente informare le utenze, inviando un messaggio diretto in app.

Se poi i rifiuti non rientrano tra quelli conferibili nei contenitori domestici, come nel caso di farmaci scaduti, batterie, tessili o apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), su Junker è possibile visualizzare su mappa il centro di raccolta e tutti gli altri punti di conferimento presenti sul territorio.

SEGNALAZIONI DI RIFIUTI ABBANDONATI

Per favorire il coinvolgimento dei cittadini e renderli maggiormente partecipi del decoro cittadino, su Junker è stata attivata una funzione – accessibile dal Menù “Servizi” – che consente di segnalare in modo anonimo casi di rifiuti abbandonati, semplicemente scattando una foto! Grazie alla tecnologia, la foto viene automaticamente geolocalizzata, così che l’operatore che la riceve possa conoscere la posizione esatta in cui è stata scattata e attivarsi nel più breve tempo possibile.

IN 13 LINGUE E ACCESSIBILE A TUTTI

L’app garantisce i più alti standard di usabilità. È infatti accessibile anche a non vedenti e ipovedenti e risulta facilmente fruibile anche dagli utenti anziani. Tutte le informazioni sono tradotte in 13 lingue: in questo modo anche i lavoratori stranieri e i numerosi turisti che ogni anno visitano la Costiera Amalfitana sono messi in condizione di svolgere una raccolta differenziata perfetta, al pari dei residenti permanenti.

«Sicuramente renderemo più semplice l’orientamento dei cittadini verso un corretto smaltimento dei rifiuti, – ha dichiarato il sindaco di Vietri sul Mare Giovanni De Simone – aiutando anche i turisti a venire a capo dei giorni di conferimento e di cosa smaltire». Positivo il comment anch dell’assessore all’ambiente Salvatore Pellegrino: «Questo ci consentirà di monitorare con maggiore efficacia la raccolta su tutto il territorio, contrastando quelli che il sindaco chiama “gli zozzoni” che non si attengono alle regole della convivenza civile e della raccolta differenziata».

VANTAGGI AMBIENTALI ED ECONOMICI

«Siamo molto orgogliosi che Vietri sul Mare abbia adottato Junker come proprio partner tecnologico. Questa scelta lungimirante qualifica Junker come l’app di riferimento per semplificare la gestione quotidiana dei rifiuti da parte dei residenti e rendere più sostenibili le vacanze dei tantissimi turisti che, da ogni parte del mondo, vengono alla scoperta della Costiera amalfitana. – sottolinea Gianluca Della Campa, direttore marketing di Junker – Il multilinguismo dell’app consente di includere davvero tutti nel processo di gestione dei rifiuti urbani, realizzando una “spinta gentile” verso un miglioramento della quantità e soprattutto della qualità della raccolta differenziata, che è il presupposto per l’economia circolare».

Man mano che gli utenti inizieranno a usare l’app, scopriranno come rendere la sostenibilità un’abitudine quotidiana. I vantaggi per la collettività saranno ambientali, in termini di riduzione della CO2 in atmosfera, ma anche economici, perché una raccolta differenziata più pulita significa minori costi di gestione dei rifiuti per i Comuni e più introiti provenienti dai Consorzi delle materie.

L’app Junker sarà presentata ai cittadini ed agli operatori dell’accoglienza durante un pubblico incontro che si terrà nell’aula consiliare del Comune di Vietri sul Mare in Corso Umberto I alle ore 16,00 di venerdi 2 maggio 2025.