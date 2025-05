Atena Lucana: passeggiata esplorativa con i cittadini I partecipanti segneranno con degli specchi alcuni punti del territorio

Sabato 3 maggio alle ore 10, Archivio Atena invita i cittadini a partecipare a un’azione collettiva nel paesaggio di Atena Lucana: attraverso una passeggiata esplorativa, i partecipanti segneranno con degli specchi alcuni punti di Atena Lucana, legati alla presenza dell’acqua, come pozzi e corsi d’acqua. Gli specchi, oggetti ricchi di significato simbolico, diventeranno strumenti per rendere visibile ciò che solitamente resta nascosto. Come la luna nel pozzo, si giocherà con la luce e il riflesso per costruire nuove relazioni tra l'uomo e il paesaggio.

Come partecipare

Per partecipare è necessario portare con sé uno specchio da casa – piccolo o grande che sia. Archivio Atena porterà gli specchi disegnati dai bambini e dalle bambine durante il laboratorio tenutosi domenica scorsa.

Il ritrovo è per sabato 03 Maggio alle 10:00 sotto al mercato coperto di via Roma.

L’azione collettiva è curata da Studio Figure e intreccia performance, installazione e paesaggio. Fa parte della residenza - laboratorio “Lune nei pozzi”, condotto da Studio Figure di Giulia Ticozzi e Giuseppe Fanizza, che si tiene in questi giorni ad Atena e vede la partecipazione di 8 corsisti tra fotografi, artisti, designer, progettisti e ricercatori, provenienti da tutta Italia.