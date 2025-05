Montecorvino Rovella, asse Comune-carabinieri per la sicurezza integrata I militari avranno un collegamento diretto al sistema di videosorveglianza

Questa mattina il sindaco di Montecorvino Rovella, Martino D’Onofrio e il colonnello Filippo Melchiorre, comandante provinciale dei Carabinieri, hanno firmato un importante protocollo d’intesa per l’installazione presso la Compagnia dei Carabinieri di Battipaglia dell’impianto di collegamento diretto al sistema di videosorveglianza comunale di Montecorvino Rovella.

Si tratta del secondo accordo di questo tipo in tutta la provincia di Salerno, e rappresenta una novità strategica per la sicurezza del territorio. La convenzione consentirà ai carabinieri di accedere in tempo reale alle immagini registrate dalle telecamere comunali, evitando i tempi legati alle richieste formali alla Polizia Locale e migliorando le attività di prevenzione e intervento.

Due gli obiettivi principali dell’accordo: rafforzare la sicurezza urbana in forma integrata e ottimizzare l’utilizzo delle risorse esistenti. Alla firma erano presenti anche il capitano Samuele Bileti, comandante della Compagnia di Battipaglia, il comandante della Stazione dei Carabinieri di Montecorvino Rovella, Francesco Grimaldi, e il comandante della Polizia Locale, Graziano Lamanna.



«Abbiamo voluto fortemente questa convenzione - affermano il sindaco, Martino D’Onofrio, e l’assessore alla Polizia Municipale, Milena Salvatore - per garantire maggiore sicurezza ai cittadini e un controllo più efficace e capillare del territorio. Ringraziamo il Prefetto, Francesco Esposito, per aver favorito la creazione di una sinergia concreta tra enti e forze di polizia, e il Comando della Polizia Locale per il lavoro svolto in fase di preparazione e realizzazione del protocollo. Si tratta di un passo avanti concreto per la tutela del territorio e della nostra comunità».