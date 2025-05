Cava de' Tirreni: scuola Simonetta Lamberti nel degrado Il consigliere Cirielli interroga il sindaco

“Una scuola che dovrebbe essere simbolo di educazione e sicurezza per i nostri figli, si presenta oggi come un luogo pericoloso e trascurato”. È questo l’allarme lanciato dal consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Italo Giuseppe Cirielli De Mola, che ha presentato un’interrogazione urgente al Sindaco e all’Assessore all’Ambiente Nunzio Senatore in merito alle gravi condizioni in cui versa la scuola Simonetta Lamberti.

La denuncia

“Nelle aree esterne – denuncia Cirielli – sono presenti ferri arrugginiti sporgenti, pietre ammassate e spazi non messi in sicurezza, nonostante si tratti di luoghi quotidianamente frequentati da bambini. Una situazione intollerabile che persiste da tempo, nonostante le numerose segnalazioni e documentazioni fotografiche da parte dei cittadini”.

Il consigliere chiede chiarimenti urgenti sullo stato dei lavori di riqualificazione finanziati con fondi PNRR per un valore di circa 2,74 milioni di euro, sull’effettiva tempistica di completamento e sugli interventi temporanei di messa in sicurezza eventualmente previsti. Ma non solo: si interroga anche sull’assenza di una visione urbanistica più funzionale per la frazione, sottolineando come l’area avrebbe potuto essere riconvertita in una piazza pubblica con parcheggi interrati, spazi commerciali e luoghi di socializzazione.

“È fondamentale – conclude Cirielli – che l’Amministrazione comunale ascolti i bisogni reali dei cittadini e promuova processi partecipativi per evitare interventi scollegati dalle esigenze del territorio. La sicurezza dei bambini e la vivibilità dei quartieri devono essere una priorità assoluta”.