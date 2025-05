Costiera, Travelmar:costretti a sospendere quasi tutti i collegamenti per Maiori "Ne rimarranno solo due attivi"

Disagi in arrivo in Costiera Amalfitana. La Travelmar in una nota stampa ha comunicato l'impossibilità di poter garantire i collegamenti con la cittadina di Maiori. Di seguito il testo.

La comunicazione

"Cari amici della Costiera Amalfitana, Vi abbiamo sempre garantito il nostro servizio con impegno e dedizione ma, purtroppo, ci troviamo per l’ennesima volta a fronteggiare una situazione che non dipende da noi.

Nonostante le ripetute segnalazioni e richieste di intervento, ad oggi, non è stata attuata alcuna soluzione concreta per garantire la piena operatività del porto di Maiori: i nuovi limiti imposti per l’accosto dei traghetti più grandi stanno creando disagi non solo a noi, ma a tutta la comunità. Questo è un problema che non possiamo risolvere da soli.

Di conseguenza, a partire da Lunedì 12 Maggio, siamo costretti a sospendere la maggior parte dei collegamenti marittimi da/per Maiori: rimarranno attivi solo 2 collegamenti giornalieri Maiori-Salerno e 2 Maiori-Amalfi, operati con le imbarcazioni più piccole e compatibili con le restrizioni imposte.

Questa riorganizzazione del servizio ci costringerà anche ad aumentare le tariffe ed a sospendere le agevolazioni precedentemente riservate a residenti e pendolari del Comune di Maiori. Siamo consapevoli dei disagi che queste modifiche comporteranno e ci scusiamo sinceramente

er l’impatto che avranno.

L'inerzia delle istituzioni competenti, in particolar modo dell’Amministrazione Comunale di Maiori, non fa altro che aggravare il già insostenibile traffico stradale che caratterizza la Costiera Amalfitana, quando invece le vie del mare rappresentano l’unica soluzione possibile nel breve periodo, in attesa di investimenti strutturali.

Ci auguriamo che chi di dovere adotti finalmente soluzioni concrete e rapide, per evitare che la Costiera Amalfitana continui a soffrire a causa di questa situazione irrisolta. Come sempre, siamo pronti a dialogare e a lavorare insieme per ripristinare il servizio ordinario nel più breve tempo possibile".