Ferrante: con investimenti infrastrutture in crescita, Piana del Sele strategica Un Sud che può ripartire grazie all’Av Salerno- Reggio Calabria

“La Campania, nell’ambito degli interventi che al MIT stiamo portando avanti, si configura come una rete infrastrutturale che vive una fase di forte crescita, con la realizzazione di grandi opere, il potenziamento dei collegamenti esistenti e gli investimenti sui nuovi progetti. In questo contesto, la Piana del Sele rappresenta uno snodo strategico per colmare il divario di competitività del territorio e far ripartire la nostra regione”.

Lo afferma il deputato campano di Forza Italia e Sottosegretario al MIT Tullio Ferrante, che questa mattina è intervenuto al convegno ‘Lo sviluppo delle reti infrastrutturali nella Piana del Sele’ organizzato da Forza Italia a Battipaglia.

Le prospettive

“L’avvio della Tbm ‘Partenope’ per lo scavo della galleria Saginara, al quale ho di recente partecipato, è il simbolo di un Sud che può ripartire grazie all’Av Salerno- Reggio Calabria. Il primo lotto a essere realizzato - ha sottolineato Ferrante - sarà proprio quello Battipaglia - Romagnano, che darà lavoro a 2mila persone e coinvolgerà una filiera di circa 170 imprese. Inoltre, con quest’opera si potrà collegare all’alta velocità la linea Battipaglia-Potenza-Metaponto-Taranto, che sarà potenziata con un investimento di oltre 1,8 miliardi di euro. L’area ferroviaria presso la stazione di Battipaglia ospiterà poi un intervento di riqualificazione mirato a creare nuovi complessi residenziali, commerciali, direzionali e sportivi in coerenza con il programma Più Europa, che inciderà concretamente sulla qualità della vita e sull’attrattività del territorio. Come Sottosegretario al MIT mi farò anche carico di sottoporre all’esame di Anas l’inserimento dello svincolo di Battipaglia Sud sull’A2 nell’aggiornamento del Contratto di programma: un’opera che migliorerà la viabilità locale, servirà in modo più efficiente l’area industriale e - ha concluso Ferrante - contribuirà in modo significativo al rilancio economico del territorio”.