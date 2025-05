Scafati: il consigliere di maggioranza Luigi Cavallaro aderisce a Noi Moderati "Un movimento che incarna i valori della buona politica, della concretezza amministrativa"

Sono tre i consiglieri comunali di maggioranza in quota Noi Moderati. L’ultima adesione, in ordine cronologico, è quella del dottor Luigi Cavallaro, presidente della Commissione Bilancio e delegato ai Tributi e al Cimitero.

Le dichiarazioni di Cavallaro



"Con grande entusiasmo annuncio la mia adesione a Noi Moderati, un movimento che incarna i valori della buona politica, della concretezza amministrativa e della moderazione come guida per il futuro del nostro territorio e del nostro Paese. La mia scelta nasce dalla profonda convinzione che oggi più che mai sia necessario lavorare con serietà e responsabilità per il bene comune, mettendo al centro il dialogo, la competenza e il rispetto delle istituzioni", ha dichiarato Cavallaro.



"Noi Moderati rappresenta per me una casa politica solida, fatta di persone che condividono un progetto chiaro e un impegno concreto per la crescita sociale ed economica delle nostre comunità. Continuerò a portare avanti le istanze dei cittadini, contribuendo con dedizione e spirito di servizio a costruire una politica pragmatica e lungimirante, capace di rispondere alle sfide del presente con soluzioni reali e sostenibili. Sono pronto a mettermi al lavoro, con determinazione e passione, per dare il mio contributo alla crescita e allo sviluppo del progetto di Noi Moderati". A dare il benvenuto al consigliere comunale è stato il deputato di Noi Moderati, Pino Bicchielli, responsabile nazionale Enti Locali: "L’adesione del consigliere Cavallaro è un segnale importante per il nostro partito e per il territorio di Scafati. Da presidente della Commissione Dissesto Idrogeologico e Rischio Sismico, sono doppiamente felice della sua adesione, visto il suo impegno costante sulle tematiche ambientali, una risorsa fondamentale da tutelare e su cui lavorare, soprattutto in un territorio fragile come l’Agro Nocerino", ha dichiarato l’onorevole Bicchielli.



Soddisfazione è stata espressa anche dal coordinatore provinciale Luigi Cerruti e dal coordinatore di zona Filippo Sansone: "Il nostro partito continua a essere attrattivo, soprattutto per gli amministratori locali. Noi Moderati oggi rappresenta un’opportunità di crescita, di visione e di confronto. Il nostro più sincero augurio di buon lavoro e di benvenuto al consigliere Luigi Cavallaro, che avrà dal partito pieno sostegno".