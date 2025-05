Mercato San Severino, task force contro le deiezioni canine non raccolte Controlli della Polizia Municipale e una campagna di sensibilizzazione

Nella lotta senza quartiere contro le deiezioni canine non raccolte - su marciapiedi, spazi pubblici, parchi gioco e strade pedonali - s’inseriscono la nuova Campagna di sensibilizzazione avviata dal sindaco di Mercato San Severino, Antonio Somma, ed i controlli mirati predisposti dal comandante della Polizia Municipale, Giancarlo Troiano, sia nel centro cittadino che nelle frazioni.

«Il nostro è un nuovo appello al buon senso, alla responsabilità, al dialogo: non vogliamo che tutto si riduca ad una caccia all’incivile, ma è fondamentale che ci sia una presa di coscienza da parte di chi continua ad avere atteggiamenti irrispettosi - sottolinea il sindaco -. Ribadiamo e rilanciamo in maniera educata un concetto semplice qual è il senso civico nel raccogliere le deiezioni dei propri cani, ma l’invito gentile fa il paio con i controlli a tappeto in cui sono impegnati i nostri agenti della Polizia Municipale e chi verrà colto in flagrante sarà duramente sanzionato.

Quella delle deiezioni lasciate in strada è una mancanza di rispetto verso sé stessi e la propria città, verso i cittadini e nei confronti di chi viene a Mercato San Severino per una passeggiata o in occasione di eventi ed iniziative. Gli incivili sono sempre la minoranza di una comunità sana, e saremo inflessibili nel comminare le sanzioni pecuniarie previste dalla norma».

La campagna di sensibilizzazione è una modalità di dialogo non nuova all’Amministrazione Somma. Già in passato il primo cittadino si è affidato ad una sorta di ‘chiamata al buon senso’ per debellare comportamenti scorretti o non allineati ai principi di decoro e rispetto delle regole.

Tra i luoghi maggiormente attenzionati dalla Polizia Municipale, gli spazi frequentati da bambini e l’ormai corso Diaz pedonalizzato.