Pulizie al Comune di Scafati, i lavoratori sospendono gli straordinari L'ira di Rosanova (Flaica Cub Salerno): "Le maestranze meritano rispetto"

I dipendenti della ditta Miorelli Service, che si occupa di pulizie presso le strutture del Comune di Scafati, hanno deciso di rompere il silenzio. La situazione sul posto di lavoro - denunciano - è diventata insostenibile. A lanciare l’allarme è il sindacato che li rappresenta, la Flaica Cub Salerno, con una richiesta ufficiale inviata alle autorità per cercare una soluzione immediata.

L'appello



«Da troppo tempo assistiamo a violazioni degli accordi presi, mancanza di organizzazione e condizioni di lavoro che mettono a rischio la salute dei dipendenti», afferma Gerardo Rosanova, rappresentante dei lavoratori e segretario provinciale della Flaica Cub Salerno. «Non possiamo più permettere che le persone vengano spostate da una struttura all’altra senza alcuna comunicazione scritta o ordine ufficiale. È una situazione che crea disordine e pericolo».



Proprio per questi motivi, i lavoratori hanno deciso di sospendere gli straordinari e i trasferimenti non comunicati formalmente, chiedendo al tempo stesso un incontro urgente con il Comune di Scafati, l’azienda Miorelli Service e la Prefettura di Salerno. L’obiettivo è chiaro: sedersi intorno a un tavolo e trovare una soluzione condivisa.



«Siamo pronti a confrontarci in modo costruttivo», aggiunge Rosanova. «Ma chi di dovere deve ascoltarci. Non stiamo chiedendo favori, ma rispetto e condizioni di lavoro dignitose».



Ora la palla passa alle istituzioni, chiamate a intervenire prima che la protesta possa sfociare in azioni più dure.