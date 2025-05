Pagani, Stadio Marcello Torre: al via le procedure per la riqualificazione Previsti lavori di omologazione alla Serie B

Lo stadio Marcello Torre presto sarà sottoposto alla tanto attesa riqualificazione del campo da calcio con lavori di omologazione alla Serie B, con realizzazione del nuovo tappeto di gioco in erba sintetica di ultima generazione, e modifiche alla pista di atletica con introduzione di nuove attività per l’atletica leggera.

Il progetto è stato approvato dalla giunta comunale del sindaco Raffaele Maria De Prisco lo scorso 12 maggio, con la presentazione dell’assessore allo sport Vincenzo D’Amato, che ha seguito il progetto realizzato dall’ufficio tecnico, guidato dall’assessore delegato ai Lavori Pubblici, Augusto Pepe.

I dettagli

Il restyling dello stadio paganese, inserito nel piano triennale delle opere pubbliche, per un importo complessivo di euro 1.585.000,00, sarà finanziato a tasso zero dal Mutuo Credito Sportivo. Responsabile del Procedimento, ing. Gerardo Califano, che ha redatto il Documento Preliminare della Progettazione (DIP) al fine di affidare il servizio di progettazione del PFTE e del Progetto esecutivo.

Previsti in una successiva fase di progettazione, anche interventi di riqualificazione di tutti i settori, dalla curva nord alla tribuna coperta.

«Siamo felici che finalmente il progetto di riqualificazione dello stadio Marcello si stia concretizzando. La prossima settimana ci recheremo al Coni con una delegazione amministrativa per comprendere i tempi burocratici delle procedure e velocizzare per quanto possibile l’esecutività del progetto. Il restyling del Marcello Torre, tanto atteso da tifosi e sportivi, è in realtà a beneficio dell’intera collettività, che potrà godere di una struttura sportiva all’avanguardia con apertura ad attività non solo calcistiche, ma anche di atletica leggera, tanto attese» ha dichiarato l’assessore allo Sport, Vincenzo D’Amato.