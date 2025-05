L’estate di Pontecagnano Faiano tra storia, cultura e divertimento La programmazione estiva, anno 2025

L’Assessorato alla Cultura comunica alla cittadinanza le prime date della programmazione estiva, anno 2025. Un calendario particolarmente ricco, che celebra l’importanza della cultura, della bellezza, dell’arte, della valorizzazione del territorio e che vanta il patrocinio e la collaborazione di enti di pregio.

Gli eventi

Quattro i principali eventi in previsione da maggio a novembre. Si parte con un evento di portata internazionale, che si protrarrà fino ad ottobre: Mare Nostrum. Grazie all’Associazione Borderline, decine di compagnie provenienti da tutte le parti del mondo, si esibiranno sui palchi allestiti nei Comuni di Pontecagnano Faiano, Eboli e Padula, per portare una spettacolare testimonianza di pace, accoglienza,

unione, solidarietà e fratellanza. L’evento fa seguito a Desiderio, prima tappa di un progetto d’autore per cultori del ballo e

dell’arte.

Si prosegue il 23 maggio con il Pikentia Echoes - dialoghi, incontri, memorie, il Festival che, alla sua terza edizione, torna al Museo, nelle piazze, nelle scuole e nei parchi urbani con ospiti di fama di grande successo e comprovata bravura, capaci di interpretare, ciascuno a suo modo, il messaggio focale dell’evento: trovare una sintesi perfetta fra il passato dei nostri avi ed il futuro delle nuove generazioni. Grande attesa per i concerti di Enzo Avitabile (4 giugno, Piazzale Centola) e James Senese (15 giugno, Piazza Risorgimento), le cui aperture prevedono l’esibizione di validi artisti locali, e per l’incontro con la scrittrice Viola Ardone.



Si prosegue con Amet Fest, la rassegna di musica elettronica che porterà emozioni e connessioni al Parco Eco-Archeologico di Pontecagnano nei giorni del 31 maggio e 1 giugno. Ad animare il polmone verde picentino ci saranno arte, shopping, workshop, food, wellness e natura. Un mix di ingredienti perfetti per generare energie positive ed occasioni d’incontro, creando una nuova ed avvolgente atmosfera.

Nella data del 1 giugno prenderà il via il progetto Agorai Rigenerazioni Urbane con la sua mostra, la presentazione di ritrovamenti, l’inaugurazione del percorso archeologico ed un momento conclusivo con le ormai consolidate Cene di quartiere. Una giornata formativa ed esperenziale che renderà omaggio alla storia della città attraverso la ricostruzione di un passato destinato ad essere incancellabile. L’iniziativa è stata organizzata da Ecomuseo dei Picentini - Terre di Felicità, con la collaborazione di altre realtà locali.

Ad inizio luglio si riconferma l’amatissimo Cinema al Verde che, da ormai tredici anni, trasforma il Parco Eco- Archeologico in una sala proiezioni all’aperto. Un appuntamento storico, che si propone come validissima alternativa per le serate estive. Dieci i titoli in programma, attinti tra quelli più recenti ed i classici. Racconti di vita, selezionati dalla Compagnia Mascheranova per dare seguito ad una tradizione più che consolidata sul territorio picentino.



“L’estate di Pontecagnano Faiano ritroverà la sua connotazione culturale ed artistica, confermata negli anni precedenti, grazie ad un calendario vasto, ma soprattutto di valore, che coniugherà il desiderio di divertirsi e vivere la città con l’intento di trasmettere contenuti importanti ed incidere sul tessuto sociale. Parleremo di storia, letteratura, impegno civile e diffonderemo messaggi significativi con artisti di grande fama e talento. Scenario suggestivo e perfetto, saranno i luoghi più rappresentativi di Pontecagnano Faiano, come il Museo, il Parco Eco-Archeologico, le strade, le scuole e le piazze principali. Sarà una stagione in cui vedranno intrecciarsi la storia e la vita della nostra comunità, tenendo fede ad una programmazione articolata secondo i criteri della qualità e del gradimento della cittadinanza”, ha affermato l’Assessora alla Cultura e Beni Culturali Roberta D’Amico.

“Da ormai diversi anni stiamo focalizzando i nostri sforzi nella giusta direzione: quella dello sviluppo sociale e culturale, della sensibilizzazione verso questioni di pubblico interesse, della coabitazione di differenti stili e punti di vista. In questo senso, il cartellone di eventi estivi non è che un’ulteriore testimonianza del nostro lavoro e dei nostri obiettivi, che si rivolgono ad un pubblico sempre maggiormente vasto ed attento, desideroso di conoscere e sperimentare. Non posso che ringraziare tutti i partner di questi meravigliosi progetti, che renderanno le nostre serate ancor più avvincenti ed accattivanti: dal Ministero della Cultura, a Scabec, fino ad arrivare alle Associazioni, ciascuno ha compartecipato alla creazione di un calendario fitto di appuntamenti e possibilità”, ha poi concluso il Sindaco Giuseppe Lanzara.