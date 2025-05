Sant’Angelo a Fasanella: Bruno Tierno, 24 anni, è il sindaco più giovane Elezione record per il primo cittadino che è anche un promettente arbitro

Bruno Tierno è il nuovo sindaco di Sant'Angelo a Fasanella. La sua lista “Sviluppo e Resilienza” ha raccolto 334 voti su 368. A soli 24 anni Tierno conquista la fascia tricolore, diventando il sindaco più giovane tra i 158 comuni della provincia di Salerno.

A Tierno sono arrivati anche gli auguri della sezione Aia di Sala Consilina: il neo sindaco, infatti, è anche un talentuoso arbitro in serie D. "Bruno Tierno nuovo sindaco di Sant’Angelo a Fasanella - si legge sulla pagina social della sezione Aia di Sala Consilina "Antonio Parrella" -. Con la stessa passione, equilibrio e determinazione che metti in campo, siamo certi saprai fare grande anche il tuo paese. Congratulazioni sindaco e un grande in bocca al lupo da tutti noi arbitri".