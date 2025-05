Castel San Giorgio con Unicef e Anci per la campagna "Diritti in Comune" "Settimana di sensibilizzazione al termine di un percorso portato avanti con le scuole"

Il Comune di Castel San Giorgio aderisce alla settimana di sensibilizzazione voluta dall'Unicef e dall'ANCI. «La nostra amministrazione comunale ha aderito, già da tempo,grazie all'impegno dell'assessore alle Politiche Educative Antonia Salvati al progetto Città Amiche dei Bambini -ha detto il sindaco di Castel San Giorgio Paola Lanzara-.

I dettagli

Una settimana di sensibilizzazione che arriva al termine di un percorso di formazione ed informazione portato avanti con le scuole del territorio grazie all'impegno dell'assessore alle Politiche Educative Antonia Salvati.

Il 27 maggio, ricorre,infatti, il 34° anniversario della ratifica da parte dell’Italia della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia

e per questo a partire da oggi e per tutta la settimana, centinaia di amministrazioni locali,tra cui la nostra,in tutta Italia,si faranno portavoce dei diritti dei più piccoli.

È nostro obbligo fare in modo che i principi sanciti dalla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza vengano garantiti e non rimangano solo sulla carta - ha continuato Paola Lanzara- . Dobbiamo far sì che quei principi, sacrosanti, si traducano in azioni concrete e quotidiane.

Grazie alla vicinanza ai cittadini, siamo in una posizione privilegiata per monitorare, supportare e intervenire a favore dei più giovani, garantendo loro un ambiente sicuro, inclusivo e ricco di opportunità per la loro crescita e il loro sviluppo. L'adesione all'iniziativa "Diritti in Comune" rappresenta un passo importante in questa direzione, grazie alla capillare opera di sensibilizzazione che può contribuire a stimolare l’impegno dei Comuni e creare una cultura della consapevolezza e del rispetto dei diritti dell'infanzia all'interno della nostra comunità. Grazie all’ANCI per essere,anche quest’anno, al fianco dell’UNICEF e dei bambini, per l’iniziativa DIRITTI IN COMUNE, giunta alla quarta edizione»-ha concluso il sindaco di Castel San Giorgio Paola Lanzara.