Riconosciuto il diritto alla rappresentanza al Comune di Ascea Il Comitato dei Garanti dà ragione alla Csa provinciale

Il Comitato dei Garanti presso l’Ispettorato del Lavoro ha accolto il ricorso presentato dal sindacato Csa in merito alle elezioni Rsu svoltesi presso il Comune di Ascea, ristabilendo la piena legittimità del voto.

In seguito a questa decisione, il Csa ottiene un seggio Rsu e il rappresentante eletto è Giuseppe Criscuolo, dirigente sindacale del Csa.

I dettagli



Davide Sapere, dirigente provinciale del Csa, dichiara: «Avevano annullato un nostro voto di lista senza fondamento, privandoci del seggio e negando il diritto di rappresentanza ai lavoratori che avevano espresso liberamente la loro volontà. Abbiamo fatto ricorso e il Comitato dei Garanti ci ha dato ragione. Questa è una vittoria di legittimità e di giustizia. È stata riconosciuta la volontà dei dipendenti comunali di Ascea: anche il Csa deve essere rappresentato».



«Siamo soddisfatti non solo per il seggio riconquistato, ma soprattutto per il principio affermato: nessun atto arbitrario può cancellare il voto libero dei lavoratori. La presenza del Csa nel Comune di Ascea è ora pienamente ristabilita, con Giuseppe Criscuolo come legittimo rappresentante».



Il Csa fa sapere che continuerà a vigilare sulla correttezza dei processi democratici nei luoghi di lavoro e a tutelare i diritti di tutti i lavoratori.