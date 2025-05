Maiori: dal 1° giugno torna la navetta per il borgo di Erchie Collegamento attivo per tre mesi, la partenza dal porto turistico

A partire da domani, 1° giugno 2025, il Comune di Maiori riattiva la navetta per il borgo marinaro di Erchie, confermando anche per quest’anno il servizio sperimentato nella scorsa stagione estiva.

I dettagli

La decisione dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Antonio Capone si inserisce nel più ampio obiettivo di promuovere una mobilità sostenibile e capillare sul territorio, avvicinando il centro città alla piccola frazione che sorge oltre l’area di Capo D'orso e che per il suo posizionamento geografico non è direttamente collegata al sistema urbano principale.

La navetta sarà attiva per tutta l’estate, fino a fine agosto, e partirà dal porto turistico di Maiori, così da integrarsi strategicamente con i collegamenti marittimi e offrire un comodo accesso anche a chi arriva via mare.

“Abbiamo voluto confermare questo servizio – spiega il sindaco Antonio Capone – investendo considerevoli risorse per una parte importante del nostro territorio, perché crediamo sia essenziale garantire alla frazione di Erchie una mobilità verso il centro, utile soprattutto per i residenti, ma anche per i tanti visitatori che, grazie a questa navetta, avranno la possibilità di scoprire un borgo marinaro autentico, raccolto, con una sua identità ben precisa, e ancora ricco di atmosfere e bellezza. La riconferma del servizio di navetta nasce perché questa connessione sia concreta e quotidiana, un passo per tenere unito il territorio e valorizzare ogni sua parte, anche quelle più intime e riservate come Erchie.”

Ed ecco gli orari della navetta, i cui biglietti possono essere fatti a bordo al costo di 0,60€ per i residenti e 1€ per i non residenti:

partenza dal porto turistico di Maiori per Erchie:

07:45

12:30

15:45

18:50

partenze da Erchie per il porto turistico di Maiori:

08:25

13:10

16:25

19:30.